اليوم السابع
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بدء جلسة النطق بالحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:23 م
بدء جلسة النطق بالحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين" المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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بدأت، منذ قليل، الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية أيمن القاضى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 34 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين".

كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وفى الجلسة التى عقدت فى 9 نوفمبر 2019، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها: المتهمون فئتين من البشر ضل سعيهما فى الحياة الدنيا، أحدهما اتخذ من الدين ستارا لارتكاب الأعمال التخريبية وهم جماعة الإخوان الإرهابية، وآخرون اتخذوا من الجريمة منهجا، واتفقتا على التخريب وهدم مؤسسات الدولة.

وتابع ممثل النيابة : جماعة الإخوان صعدوا على قمة الحكم، جفت خلال فترة حكمهم الحرية، والقتل باسم الدين، فأبدلهم الله من بعد عزهم ذلة.

واستكمل ممثل النيابة: صدرت تعليمات مكتب الإرشاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، باقتحام أقسام الشرطة وتخربيهم وسرقة الأسلحة، لإضعاف هبية الدولة والنيل منها وإشاعة الفوضى متخذين من المساجد منبرا للتحريض ضد الدولة.

وخلال جلسات المرافعة استمعت المحكمة لأقوال الشهود، وفضت أحراز ضمت فيديوهات لاقتحام قسم شرطة التبين وتخريب محتوياته وأظهرت الفيديوهات تجمهر عشرات المواطنين أمام القسم وقيام بعضهم بسرقة أجزاء من محتوايته.


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