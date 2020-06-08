انتظام حركة المرور على كوبرى 6 أكتوبر فى الاتجاهين

كتبت ــ هدى أبو بكر

شهد كوبرى 6 أكتوبر سيولة مرورية، وانتظام الحركة فى الاتجاهين سواء للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى وسط البلد والمهندسين أو العكس. وشهد الكوبرى من مدينة نصر فى اتجاه المهندسين سيولة مرورية وانسياب فى الحركة، باستثناء بعض المناطق فى منتصف الكوبرى التى شهدت بعض الكثافات، وتحديدا أعلى منطقة غمرة ، مرورا برمسيس والتحرير ، لتبدأ الكثافات بعد ذلك فى الإنخفاض.

وفى الاتجاه المقابل للمتجه إلى مدينة نصر، شهد الكوبرى بعض الكثافات فى المنطقة بين التحرير ورمسيس، ثم تنخفض بعد مخرج رمسيس. وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، خلال الذروة الأولى للزحامات، ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

وظهرت كثافات مرورية اعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى. وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.