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لهواة الفلك..

اليوم.. اقتران القمر مع كوكبى المشترى وزحل بقبة السماء

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:00 ص
اليوم.. اقتران القمر مع كوكبى المشترى وزحل بقبة السماء القمر قرب كوكب زحل
كتب محمود راغب

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يكون هواة الفلك والمتعلقة أبصارهم بالسماء على موعد مع عدد من الظواهر الفلكية التى تزين سماء شهر يونيو، يأتى فى مقدمتها اقتران القمر والمشترى وزحل.
 
وكشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن أهم الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر يونيو الجارى، والتى يأتى فى مقدمتها يومى الإثنين والثلاثاء 8 و 9 يونيو، حيث سنكون على موعد مع اقتران القمر والمشتري وزحل.
 
وأشار رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، في تصريحات له، أن القمر سيشرق بصحبة كوكبي المشتري وزحل بدأ من العاشرة والنصف مساءا يوم 8 يونيو وحتى فجر اليوم التالي ، ويشرق الثلاثة اجرام في الحادية عشرة مساءا يوم 9 يونيو ويظلا هكذا في سماء القاهرة حتى بزوغ فجر اليوم التالي 
 
وكانت الكرة الأرضية على موعد الجمعة الماضية 5 يونيه الجارى،  مع ثاني ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف بعام 2020م، حيث يحدث خسوف للقمرمن نوع شبه الظل.
 
وهذا الخسوف لم يُمكن رؤيته بالعين المجردة يُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية وكذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها قارة أوروبا ماعدا معظم الجزء الشمالي منها، و قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا، و قارة أستراليا، و قارةأفريقيا، و شرق وجنوب أمريكا الجنوبية، وغرب المحيط الباسفيكي، و المحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، و القارة القطبية الجنوبية.

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