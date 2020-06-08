الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بالعيد المريمي "مريم أم الكنيسة" اليوم

سارة علام

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم الاثنين بالعيد المريمى الجديد الذى أسسه البابا فرنسيس وأرساه فى التقليد الكنسى ويحمل اسم "مريم أم الكنيسة" إذ أعلن البابا فرنسيس، تخصيص يوم الإثنين الذى يلى عيد العنصرة، عيداً احتفالياً لأمومة مريم العذراء تحت عنوان "مريم أمّ الكنيسة"، وأدرجه في التقويم الروماني، ليتمّ الاحتفال به سنوياً في يوم الاثنين الذي يلي العنصرة.

صدر القرار البابوى من مجمع العبادة الإلهية وانضباط الأسرار الذى يرأسه الكاردينال الإفريقى روبرت سارا.

قال الكاردينال في تعليقه على قرار البابا فرنسيس: "هذا العيد يشكّل معونة للحياة المسيحية. والبابا يرغب بتعزيز الإكرام المريمي تحت لقب “مريم أمّ الكنيسة” لتشجيع إنماء الإحساس بأمومة مريم الروحية للكنيسة، للإكليروس والمؤمنين" مريم أمّ الكنيسة” في التقليد الكنسي.



ينعكس المرسوم البابوى على تاريخ اللاهوت المريمى فى التقليد الليتورجى الكنسى وكتابات آباء الكنيسة.

من المعروف أن القديس أوغسطينوس والبابا القديس ليون العظيم تحدّثا عن أهمية دور مريم العذراء في سر المسيح. قال القديس أوغسطينوس أن مريم هي أم أعضاء جسد المسيح، لأنها تشترك في ولادة المؤمنين الجديدة في الكنيسة.

بينما قال القديس البابا ليون العظيم “أنّ ولادة الرأس هي أيضاً ولادة الجسد، مما يعني أن مريم هي في نفس الوقت، أمّ المسيح، ابن الله، وأمّ أعضاء جسده السرّي – الكنيسة".

ينص المرسوم البابوي أن معنى العيد هو نتيجة أمومة مريم الإلهية ومشاركتها واتّحادها العميق مع الرب يسوع في عمل الفداء. وييوضح القرار البابوي بأن الكتاب المقدّس يصوّر مريم عند أقدام الصليب، هناك أصبحت أمّ الكنيسة عندما قبلت شهادة الحبّ التي قدّمها ابنها، ورحّبت بالبشريّة في شخص يوحنا الحبيب، وأصبحت أمّأ لأبناء وبنات وُلِدوا من جديد للحياة الأبدية.

يقول المرسوم، أنه في عام 1964، أعلن البابا بولس السادس “مريم العذراء” أم للكنيسة، وهذا دعوة الى جميع المسيحيين، المؤمنين والإكليروس، الذين بمحبّة يدعونها أمّهم معلناً أن العذراء يجب أن تكرّم وتُدعى من قبل الشعب المسيحي بأكمله بهذين اللقبين أمّ الله وأمّ الكنيسة.