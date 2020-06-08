"القليوبية" تتلقى 427 شكوى واستغاثة و150 استفسار حول فيروس كورونا (صور)

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا مع اللجنة العليا لمجابهة كورونا، وغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة خلية أزمة بكل محافظة يترأسها المحافظ، وبناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول التعامل بكل حسم مع مستجدات فيروس كورونا والحد من انتشاره.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، واللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية- مدير امن القليوبية، واللواء علاء يوسف نائب مدير الأمن، وإيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال حجاج مدير التأمين الصحي بالقليوبية، والدكتور عمرو الدخاخنى نائب مدير مستشفى بنها الجامعى، والدكتور مجدي عبد العظيم مدير الإسعاف، ومديري المستشفيات بالمحافظة.

واستعرض المحافظ آخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد وخطة المحافظة لمجابهته والتصدي له باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل دقة وحزم، مشيرا إلى أنه تم تلقى 427 شكوى واستغاثة عبر خدمة الواتس آب، وتم التعامل معه وبلغ معدل الاستجابة 97% من توفير أسرة بالمستشفيات واستفسارات طبية لمرضى العزل المنزلي، وتوجيه سيارات الإسعاف للحالات الخطرة لنقلها، بالإضافة إلى ما يقرب من 150 استفسار وإغاثة عبر المكالمات الهاتفية يقوم بالرد عليها أطباء ومتخصصين من الجهات المسئولة عن تقديم الخدمة الطبية متواجدين بصفة مستمرة بغرفة العمليات، مؤكدا أنه يتم تقديم كافة الإرشادات اللازمة والتنسيق مع المستشفيات فى استقبال الحالات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص أرقام تليفونات للإبلاغ عن فيروس كورونا وهي ١١٤ خط ساخن من التليفون الأرضي و٠١٣٣٢٢٢٩٧٩(أرضي) و٠١٥٥٥٥٧٣٠٤٠ واتس اب و١٢٢٠٠٥٥٠٠٨ من التليفون المحمول.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ، نتائج مرور اللجنة العليا على المستشفيات لمدة أسبوع، مقدما كل الشكر والتقدير للأطقم الطبية على جهدهم الوطني والإنساني الكبير في علاج المرضى وإنقاذ حياتهم، وأنهم يقومون بدور وطني هام جدا في ظروف إستثنائية دقيقة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل الوطن وسلامة جميع المواطنين.

كما وجه المحافظ، بضرورة المتابعة المستمرة ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الأيام المقبلة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على ضرورة الدعم الامنى وتوافر أمن إدارى فى أغلب المستشفيات للعمل علي الحد من الإزدحام، وعلى جانب أخر أكد المحافظ على ضرورة توفر مخزون أدوية بروتوكول علاج الكورونا بالمستشفيات الخاص بمرضى العزل المنزلى.

وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات المرورية للتأكد من ارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء ومعاقبة المخالفين فورا، موجها بعدم دخول أي مواطن للمنشآت الحكومية أو الخاصة، ووسائل النقل الجماعية العامة والخاصة بدون إرتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أكد، على التنسيق الكامل بين الجهات الأمنية لعزل المواطنين التي تطلب حالتهم العزل مع تلبية احتياجاتهم، موجها إلى ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين بأن الحالات البسيطة والمتوسطة لا تحتاج إلى دخول المستشفيات، بل إلى العزل في المنزل والحصول على حقيبة بها أدوية العلاج مجانا ويتم التعافي خلال أيام بإذن الله، وأن الحالات الشديدة فقط هي التي يتم إدخالها إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج.



خلال اجتماع لجنة مجابهة كورونا بالقليوبية



لجنة مجابهة فيروس كورونا بالقليوبية