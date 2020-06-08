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القضاء البرازيلى يطالب بولسونارو بشرح تغيير أرقام وفيات كورونا وخفضها

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:32 م
القضاء البرازيلى يطالب بولسونارو بشرح تغيير أرقام وفيات كورونا وخفضها رئيس البرازيل جايير بولسونارو
كتبت فاطمة شوقى

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فتحت وزارة العدل الاتحادية البرازيلية، التحقيق في التأخيرات والتغييرات فى نشر البيانات المتعلقة بفيروس كورونا، ونشر معلومات خاطئة وخفض فى أعداد الوفيات فى البيانات الرسمية من 1000 إلى 904 ، على الرغم من أن الاتجاه الصعودى واضح فى منحنى العدوى،وفقا لصحيفة "أو جلوبو" البرازيلية.

وسألت النيابة العامة وزير الصحة "إدواردو بازويلو" ما هى الضرورة الملحة والسبب الأول فى تغير البيانات بهذا الشكل، والذى يجب عليه الرد فى غضون 72 ساعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدعون يبحثون عن علامات لأعمال غير قانونية وانتهاك قانون نشر المعلومات الذى يتطلب الشفافية للإدارات العامة وجرائم محتملة للإغفال أو المخالفات الإدارية.

وقالت صحيفة "الاستادو" البرازيلية، إن وزارة الصحة قامت بإزالة موقع على شبكة الانترنت أرقام يومية وشهرية للعدوى والوفيات فى ولايات البرازيل ، ثم تم اعادته مجددا السبت مع ازالة الاعداد الاجمالية وترك الأعداد آخر 24 ساعة فقط.

كما يطلب أعضاء مكتب المدعي العام من الحكومة توضيح ما إذا كانت هناك تغييرات أخرى في منصة وزارة الصحة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما هي التغييرات وما هي الأسس التقنية التي دعمت القرار.

في الوقت نفسه، قدم المدافع العام عن الاتحاد عريضة أمام محاكم ساو باولو للحكومة لتقديم البيانات، بالإضافة إلى ذلك ، حذر العديد من النواب من أنهم لا يستبعدون اتخاذ إجراءات أمام المحكمة الاتحادية العليا.

البرازيل هي الدولة الثالثة في العالم من حيث عدد الوفيات مع 35930 حالة وفاة متراكمة ، في حين أن هناك 672846 حالة إصابة مؤكدة بالعدوى.

وأشارت الصحيفة إلى أن فى جميع أنحاء العالم ، تكون الإصابات التي تسجلها الفيروس أقل من الأعداد الحقيقية، بسبب عدم وجود اختبارات تشخيصية، حاولت المجموعات الأكاديمية في عشرات البلدان تحديد حجم هذا التناقض من خلال دراسة إجمالي الوفيات في فترة معينة ومقارنتها بمتوسط ​​السنوات السابقة في بلد أو دولة أو منطقة أو مدينة معينة، عندما يتم تحديد الزيادات غير المبررة في الوفيات، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب حالات لم يتم تشخيصها، ولكن فى البرازيل الأمر مختلف.

 


البرازيل

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد19

بيانات

رئيس البرازيل

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