اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الفتوى والتشريع: عدم أحقية الشباب والرياضة فى تسلم حمام السباحة من محافظة الأقصر

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:59 م
الفتوى والتشريع: عدم أحقية الشباب والرياضة فى تسلم حمام السباحة من محافظة الأقصر مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض طلب وزارة الشباب والرياضة إلزام محافظة الأقصر بتسليمها حمام السباحة الأوليمبي الجديد، لأن الأرض الذى بنى عليها حمام السباحة نقلت للمحافظة بموجب عقد هبة إضافة إلى تبعة الحمام لمحافظة الأقصر مالياً وإدارياً.

وقالت الجمعية فى فتواها، إن ملكية الأرض المقام عليها حمام السباحة الأوليمبى الجديد آلت إلى محافظة الأقصر بموجب عقد الهبة المشار إليه، بمساحة فدان و4 قيراط و14 سهماً، بحوض أبو عوض نمرة (5) قطعة مساحية رقم ص (325)، دون المبانى المقامة عليها- لكون هذه المبانى أقيمت من المال الخاص للموهوب له.

وأضافت، أن الحمام المشار إليه يُعتبر وحدة من الواحدات الإدارية التى تتبع محافظة الأقصر ماليًّا وإداريًّا، وأن تبعيته لمديرية الشباب والرياضة تقتصر على الناحية الفنية والرياضية فقط، وبذلك تكون المحافظة هى الجهة صاحبة الولاية على هذا الحمام والمختصة بإدارته واستغلاله وحدها دون أن تتعرض لها أو تزاحمها فى ذلك أى جهة أخرى، ولا يحدها فى ذلك سوى ماورد فى لائحة تشغيل الحمام المشار إليه من التزامات على عاتق المحافظة تجاه الوزارة.

وأشارت الفتوى إلى أن المستندات خلت مما يفيد قيام وزارة الشباب والرياضة أو مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بإنشاء الحمام محل النزاع الماثل على النحو الذى يخول المطالبة بتسلمه والإشراف عليه، كما نكلت الوزارة والمديرية عن تقديم ما يثبت خلاف ما تقدم، رغم التنبيه عليهما بأنه حال امتناعهما عن الرد على موضوع النزاع سيُعد ذلك بمثابة تسليمٍ منهما بطلبات المحافظة، فمن ثم يكون طلبهما بإلزام المحافظة بتسليم هذا الحمام إليهما غير قائم على سند من القانون جديرًا بالرفض.


فتوى مجلس الدولة

محافظة الاقصر

احقية تسليم

اخبار المحاكم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

مدير مركز خدمات نقل الدم : التبرع ببلازما المتعافين ممكن حتى 28 يوما من الشفاء

مدير مركز خدمات نقل الدم : التبرع ببلازما المتعافين ممكن حتى 28 يوما من الشفاء

الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 39 درجة نهاية الأسبوع

الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 39 درجة نهاية الأسبوع

شكوك حول مشاركة محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

شكوك حول مشاركة محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

قطع المياه عن مركز ومدينة قليوب 6 ساعات لأعمال الصيانة بالمحطة الرئيسية

قطع المياه عن مركز ومدينة قليوب 6 ساعات لأعمال الصيانة بالمحطة الرئيسية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة