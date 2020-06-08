العيون الساهرة تنقذ طفلين أغلق باب الشقة عليهما بمفردها بدمياط

كتب محمود عبد الراضى

فى لفتة إنسانية، نجح رجال الحماية المدنية فى إنقاذ طفلين، أُغلق باب الشقة عليهما فى دمياط، حيث تلقى مركز شرطة الزرقا بمديرية أمن دمياط بلاغاً من أحد المواطنين بوجود طفليه "3 سنوات، و4 سنوات" داخل شقته بمفردهما وخشيته عليهما نظراً لغلق باب الشقة، وعدم قدرته على الدخول إليهما لوجود المفاتيح بالداخل .

على الفور توجهت قوة من إدارة الحماية المدنية حيث تم الدخول إلى الشقة من خلال الشرفة وفتح الباب وإنقاذ الطفلين .

ولقي الأمر إستحساناً من الأهالى وتقدموا بالشكر لقوات الشرطة على سرعة الإستجابة للبلاغ .