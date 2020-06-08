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العربية: تفشى وباء كورونا بين 18 ألف معتقل فى سجون الحوثى

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:25 م
العربية: تفشى وباء كورونا بين 18 ألف معتقل فى سجون الحوثى كورونا فى اليمن - ارشيفية
إيمان حنا

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أكثر من 18 ألف سجين ومعتقل في سجون ميليشيات الحوثي، منهم 8 آلاف في صنعاء وحدها، يتوزعون على نحو 30 سجناً ومعتقلاً، أصبحت حياتهم مهددة جراء تفشي فيروس كورونا في سجون صنعاء. يأتي ذلك وسط أنباء مؤكدة بقيام الميليشيات بنقل مصابين بكورونا بين سجونها (المعروفة والسرية). وفق العربية.

وكان الحوثيون قد نقلوا أواخر مايو الماضي ستة من المعتقلين باحتياطي السجن المركزي إلى مستشفيَين في صنعاء بعد أن ساءت حالتهم الصحية نتيجة إصابتهم بالفيروس، حيث توفي 3 منهم بعد أيام.

و أكدت مصادر خاصة ،وفق العربية، أن ميليشيات الحوثي عملت على نشر كورونا في سجونها بهدف تصفية المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمناهضين للانقلاب، كما أفادت المصادر بأن الوباء تفشى في 3 معتقلات رئيسية في صنعاء، تضم مئات المعتقلين السياسيين، وهي السجن السياسي وسجن هبره واحتياطي السجن المركزي.

جاء ذلك بعد نحو شهر من نقل الحوثيين لاثنين من المصابين إلى احتياطي السجن المركزي قادمين من سجن هبره، والذي توفي مديره القيادي الحوثي، عبدالملك القاره، بعد إصابته بكورونا.

وتعاني هذه السجون من وضع صحي سيئ للغاية في أماكن تعتبر غير صالحة للعيش الآدمي، إضافة إلى استغلال الحوثيين للوباء برفع أسعار الأودية والمستلزمات الصحية أضعافاً مضاعفة.


اليمن

وباء كورونا

الحوثيين

سجون الحوثى

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