العراق يؤكد التزامه بقرار أوبك وحلفائها تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية يوليو

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تعهدت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، بالالتزام باتفاق تخفيض انتاج النفط الخام بنسبة 23% الذى توصلت اليه منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" وحلفاؤها حتى نهاية شهر يوليو المقبل.

وحث المتحدث الرسمى باسم الوزارة عاصم جهاد، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)، الدول المنتجة للنفط على الاستمرار فى جهودها لإعادة التوازن وامتصاص الفائض النفطى من السوق العالمية".

وأضاف، أن الاتفاق شهرا إضافيا، يهدف الى تأمين استقرار اسعار النفط التى تدهورت على خلفية جائحة كورونا وأن جهود الدول المنتجة يجب أن تستمر لإعادة التوازن وامتصاص الفائض النفطى من السوق العالمية ، وهذا مؤشر جيد بالنسبة للاتفاق الذى حقق تقدما فى هذا الاطار.

وأشار إلى، أنه "كلما كان هناك انفتاح وتقليل قيود الحركة فى عموم دول العالم ، تكون بالمقابل زيادة الاستهلاك أكثر ما يؤثر إيجابيا على السوق النفطية ودعم أسعار النفط "، مؤكدا أن العراق جدد التزامه بقرار تخفيض الإنتاج بالنسبة المعروفة 23 % الذى دخل حيز التنفيذ منذ شهر مايو الماضى والبالغة 9 ملايين و700 ألف برميل يوميا ، وهى تشمل حصة اقليم كردستان وهى نسبة تسرى على جميع دول المنظمة وحلفائها شهرا إضافيا حتى نهاية شهر يوليو المقبل.

وأوضح جهاد، أن الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك وحلفائها وما تم التوصل إليه من اتفاق "أسهم فى رفع أسعار النفط الخام إلى 40 دولارا للبرميل الواحد بعد تدهور الاسعار بسبب الانغلاق العالمى جراء تفشى فيروس كورونا والركود الاقتصادى الذى تعرضت له بلدان العالم.