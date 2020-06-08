العاهل البحرينى يهنئ نظيره الأردنى بذكرى توليه مقاليد الحُكم

بعث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحُكم في المملكة.
وذكرت الأنباء البحرينية أن العاهل البحريني أعرب فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، مشيدا بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.
العاهل البحرينى يهنئ نظيره الأردنى بذكرى توليه مقاليد الحُكمالإثنين، 08 يونيو 2020 08:57 م
عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى
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بعث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحُكم في المملكة.
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