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الخارجية الفلسطينية: وفاة بكورونا ترفع حصيلة وفيات جاليتنا إلى 122

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:04 م
الخارجية الفلسطينية: وفاة بكورونا ترفع حصيلة وفيات جاليتنا إلى 122 كورونا - صورة أرشيفية
رام الله /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في صفوف جاليتها في الولايات المتحدة .

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن "وفاة المواطن (69 عاما) ترتفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 122".

وكانت قد أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس، بتسجيل حالتى وفاة فى صفوف الجالية الفلسطينية فى دولة الكويت، بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الخارجية - في بيان صدر عنها، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المهندس عمار أحمد أبو ناصر (49 عاما)، والمواطن محمد خليل الفرا (62 عاما) توفيا في الكويت، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم إلى 121.


فلسطين

كورونا

فيروس كورونا

وفيات كورونا

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