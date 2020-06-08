اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 03:16 م
خالد صلاح
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الخارجية الصينية: نرحب بالجهود المصرية للوصول لحل سياسى لإنهاء الصراع بليبيا

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:50 م
الخارجية الصينية: نرحب بالجهود المصرية للوصول لحل سياسى لإنهاء الصراع بليبيا الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين /أ ش أ/

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رحّبت الصين اليوم الإثنين، بالجهود المصرية لتخفيف حدة التوترات في ليبيا، والعمل على حل سياسي شامل لإنهاء الصراع هناك.

جاء ذلك في تصريح خاص للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج ، لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الصين - تعليقا على المبادرة السياسية الشاملة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول السبت لإنهاء الصراع في ليبيا.

وقالت يينج: "تابعت الصين التقارير ذات الصلة. ونرحب بجميع الجهود والمبادرات السياسية لتخفيف حدة التوترات الحالية في ليبيا. ونأمل أن يركز طرفا النزاع في ليبيا على المصالح الوطنية ورفاهية الشعب الليبي".

وأضافت: "نأمل أيضا الوصول إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وحل المشاكل سلميا عبر الحوار والتشاور، واستعادة السلام والاستقرار في الدولة الليبية في أقرب وقت ممكن".

 


الصين

ليبيا

مصر

الصراع فى ليبيا

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