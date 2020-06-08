الحكومة النمساوية تعتمد 600 مليون يورو كمساعدات للخطوط الجوية

وافقت الحكومة النمساوية اليوم الاثنين على تقديم حزمة مساعدات للخطوط الجوية النمساوية بنحو 600 مليون يورو لمواجهة الازمة الاقتصادية الراهنة.
وقالت مصادر حكومية اليوم الاثنين إن حزمة المساعدات تشمل 450 مليون يورو كمساعدة مباشرة من الدولة و150 مليون يورو من الشركة الالمانية الأم " لوفتهانزا " .
وذكرت المصادر أن مساعدات الدولة سوف تشمل 300 مليون يورو كقرض مصرفي مضمون من الدولة و150 مليون يورو أخرى كمنحة غير قابلة للسداد .
وأشارت المصادر الى أنه تم التنسيق مع الجانب الالماني على بقاء مقر الخطوط الجوية النمساوية فى فيينا لمدة عشر سنوات كما تم الاتفاق على رفع الحد الأدني لأسعار تذاكر الطيران .
الحكومة النمساوية تعتمد 600 مليون يورو كمساعدات للخطوط الجويةالإثنين، 08 يونيو 2020 04:06 م
مستشار النمسا سابستيان كورتس
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت الحكومة النمساوية اليوم الاثنين على تقديم حزمة مساعدات للخطوط الجوية النمساوية بنحو 600 مليون يورو لمواجهة الازمة الاقتصادية الراهنة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مستشار النمسا: 3 تدابير جديدة لعلاج التداعيات الاقتصادية لأزمة كوروناالأحد، 07 يونيو 2020 07:54 م
ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى النمسا لـ15 الفا و793 حالةالأحد، 07 يونيو 2020 02:33 م
الشرطة تنجح فى فض "مرماح خيول" بقرية النمسا جنوب محافطة الأقصرالجمعة، 05 يونيو 2020 09:09 م
رئيس النمسا يدعو المجتمع الدولى للعمل معا ضد العنصرية والتمييزالجمعة، 05 يونيو 2020 02:47 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة