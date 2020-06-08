اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"الحب يهزم كورونا".. فوتوسيشن لعروسين بالقليوبية يجذب رواد التواصل الاجتماعى

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:46 م
"الحب يهزم كورونا".. فوتوسيشن لعروسين بالقليوبية يجذب رواد التواصل الاجتماعى العروسان
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نال "فوتوسيشن" لشاب وفتاة من قصار القامة خلال احتفالهما بالخطوبة بإحدى قرى القليوبية، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث حرص الجميع على تقديم التهنئة لهما بمناسبة خطوبتهما، وتضمن "الفوتوسيشن"، ظهور العروسين آمال إبراهيم وحسام سامي من قرية طحوريا بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، في مظهر جميل أسعد قلوب المتابعين وتنموا لهم حياة سعيدة

فيما رفع عدد من قصار القامة شعار "عشان صحتك وعشان أسرتك وبلدك خليك فى بيتك"، تزامنا مع مبادرة خليك فى بيتك لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال فيديو من انتاجهم يضم عددا من أبطال قصار القامة منهم كابتن حنان فؤاد بطلة الجمهورية فى رفع الاثقال لقصار القامة، وأحمد وحيد لاعب كرة القدم قدم بفريق منتخب القاهرة لقصار القامة فى مصر، ومحمد سعودى لاعب كرة قدم بنفس الفريق، وهبة اسامة لاعبة تنس ارضى .

وقالت كابتن حنان فؤاد، أن فكرة الفيديو هو نوع من التوعية ورسالة من قصار القامة لكل المصريين بالجلوس فى المنزل لمواجهة فيروس كورونا وحماية البلد من الخطر الذى نعيشه، وقامت هبة أسامة وهى لاعبة تنس ومصممة جرافيك بضم الفيديوهات وعمل مونتاج لها.

واضافت: العزل المنزلى من اكثر طرق الوقاية أهمية ويجب علينا جميعا أن نخضع له ونتبع التعليمات الحكومية حتى نقضى على الوباء وتعود مصر سالمة كما كانت .

وتابعت فؤاد:" اقعد فى بيتك وحافظ على صحتك"، هى الكلمات التى اتفقنا عليها جميعا فى الفيديو وادعو الجميع أن يلتزم بالتعليمات وأن يكون هناك وعى بدل الذعر والاشاعات التى ينشره البعض على السوشيال ميديا.

العروسان خلال التصوير
العروسان خلال التصوير

 

فوتوسيشن لعروسان قصار القامة
فوتوسيشن لعروسان قصار القامة

 

فوتوسيشن
فوتوسيشن

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

قصار القامة

القليوبية

فوتوسيشن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. "خليك فى بيتك" مبادرة أبطال قصار القامة لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:04 م

إكسترا نيوز تستعرض مخاطر التنمر الإلكترونى.. وتكشف كيف ساهمت السوشيال في انتشار الظاهرة.. وأول عارضة أزياء لقصار القامة تكشف قصتها مع السخرية.. وسيدة عزبة الهجانة: فرحت لقاء الرئيس وأتلقى معاملة جيدة بالمستشفى

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:05 ص

أول عارضة أزياء لقصار القامة تكشف قصتها مع التنمر

الخميس، 13 فبراير 2020 11:41 م

الجميلة الملهمة.. نسمة ممدوح أول فاشونيستا لقصار القامة

الخميس، 06 فبراير 2020 04:00 م

بشرى لقصار القامة.. تزايد عمليات "تمديد الساق" لزيادة الطول

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة