"الحب يهزم كورونا".. فوتوسيشن لعروسين بالقليوبية يجذب رواد التواصل الاجتماعى

القليوبية إبراهيم سالم

نال "فوتوسيشن" لشاب وفتاة من قصار القامة خلال احتفالهما بالخطوبة بإحدى قرى القليوبية، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث حرص الجميع على تقديم التهنئة لهما بمناسبة خطوبتهما، وتضمن "الفوتوسيشن"، ظهور العروسين آمال إبراهيم وحسام سامي من قرية طحوريا بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، في مظهر جميل أسعد قلوب المتابعين وتنموا لهم حياة سعيدة

فيما رفع عدد من قصار القامة شعار "عشان صحتك وعشان أسرتك وبلدك خليك فى بيتك"، تزامنا مع مبادرة خليك فى بيتك لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال فيديو من انتاجهم يضم عددا من أبطال قصار القامة منهم كابتن حنان فؤاد بطلة الجمهورية فى رفع الاثقال لقصار القامة، وأحمد وحيد لاعب كرة القدم قدم بفريق منتخب القاهرة لقصار القامة فى مصر، ومحمد سعودى لاعب كرة قدم بنفس الفريق، وهبة اسامة لاعبة تنس ارضى .

وقالت كابتن حنان فؤاد، أن فكرة الفيديو هو نوع من التوعية ورسالة من قصار القامة لكل المصريين بالجلوس فى المنزل لمواجهة فيروس كورونا وحماية البلد من الخطر الذى نعيشه، وقامت هبة أسامة وهى لاعبة تنس ومصممة جرافيك بضم الفيديوهات وعمل مونتاج لها.

واضافت: العزل المنزلى من اكثر طرق الوقاية أهمية ويجب علينا جميعا أن نخضع له ونتبع التعليمات الحكومية حتى نقضى على الوباء وتعود مصر سالمة كما كانت .

وتابعت فؤاد:" اقعد فى بيتك وحافظ على صحتك"، هى الكلمات التى اتفقنا عليها جميعا فى الفيديو وادعو الجميع أن يلتزم بالتعليمات وأن يكون هناك وعى بدل الذعر والاشاعات التى ينشره البعض على السوشيال ميديا.



العروسان خلال التصوير



فوتوسيشن لعروسان قصار القامة