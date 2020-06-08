الجيش الليبى يوجه رسالة إلى حلف الناتو حول موقفه من التدخل العسكرى التركى

كتب- أحمد جمعة

اتهم الجيش الوطني الليبي تركيا الدولة العضو فى حلف الناتو باستغلال عضويتها فى الحلف العسكرى للسيطرة على ليبيا واحتلالها دون أن يكون لباقى دول حلف الناتو أية مصلحة في ذلك.

وأشار الجيش الوطني الليبي فى بيان له إلى أن تركيا تهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي ودول حوض المتوسط، متسائلا عن موقف حلف شمال الأطلسي حول ما يجرى في ليبيا وإمكانية تورطه فى حرب لدعم تركيا فى مبادرتها.





وقال الجيش الليبي إن سلامة ووحدة وسيادة ليبيا أمر لا تفريط فيه وأن الجيش الوطني الليبي بكل قوته وبمساعدة الأصدقاء سيقف بكل قوة ضد مساعي احتلال ليبيا وسيتم الدفاع عنها في مواجهة العدو التركي المحتل الذي يسعى لضرب استــقرار ليبيا والمنطقة من خلال جلب الأسلحة ونقل الإرهابيين والمرتزقة.

ولفت الجيش الليبي إلى أن إعادة الجيش الوطني لانتشاره واستجابته للنداءات الدولية ودخـــــول مليشيات الوفاق ومرتزقة وإرهابيي أردوغان لبعض المدن في الغرب الليبي التى قاموا فيها بالقتل والإعدام والتدمير والتخريب والسرقة فلم يسلم منهم لا بشـر ولا حجـر ولا حيوان ولا الأحياء ولا الأموات سواء في ترهونة أو الأصابعة وقصر بن غشير وصبراتة وصرمان وغيرها من المدن مما ترتب عليه تهجير سكانها.

أوضح الجيش الليبي أن كل هـــــذه الجرائم كانت نتيجة مباشرة للغزو التركي السافر لليبيا والداعم لهذه المليشــــيات والجماعات الإرهابية المرتكبة لهذه الجرائم في انتهاك صريح للقـــانون الدولــــــي الإنسانى، مؤكدا أنه يعمل بكل قوة وحزم لاستعادة الأمن والاستقرار في كل ليبيا بالتعاون والتنسيق مع اصدقاءه الدوليين والإقليميـــين والأمم المتحدة ويتعاطى بإيجابية مع الجهود الدولية الرامية لإطلاق عملية سياسية لطالما كان الجيش الوطني الليبي يسعى للوصول إليها إلا أنه في الوقت ذاته لن يقف مكتوف الأيدي حماية لشعبه وتحقيقاً لأمنه ودفاعاً عن التراب الليبي.