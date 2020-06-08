الجيش الليبى يسقط طائرة مسيرة تركية غرب مدينة سرت

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم /الإثنين/ إسقاط طائرة مسيرة تركية في منطقة وادي جارف غرب مدينة سرت.
وأوضحت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبى -وفقا لبوابة افريقيا الإخبارية- أن ميليشيات مصراتة عاودت الهجوم على سرت، قبل أن تتعامل القوات الجوية للجيش الليبى معها، وأدى هجوم الميليشات إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المدنيين فى مناطق سكنية بين سرت ومصراتة.
الجيش الليبى يسقط طائرة مسيرة تركية غرب مدينة سرتالإثنين، 08 يونيو 2020 04:28 م
الجيش الوطنى الليبى
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أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم /الإثنين/ إسقاط طائرة مسيرة تركية في منطقة وادي جارف غرب مدينة سرت.
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