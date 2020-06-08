اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 04:36 م
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الجيش الليبى يسقط طائرة مسيرة تركية غرب مدينة سرت

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:28 م
الجيش الليبى يسقط طائرة مسيرة تركية غرب مدينة سرت الجيش الوطنى الليبى
أ ش أ

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أعلن ​الجيش الوطني​ الليبي بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، اليوم /الإثنين/ إسقاط ​طائرة​ ​مسيرة​ تركية في منطقة وادي جارف غرب مدينة سرت.
وأوضحت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبى -وفقا لبوابة افريقيا الإخبارية- أن ميليشيات مصراتة عاودت الهجوم على سرت، قبل أن تتعامل القوات الجوية للجيش الليبى معها، وأدى هجوم الميليشات إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المدنيين فى مناطق سكنية بين سرت ومصراتة.


ليبيا

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سرت

تركيا

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