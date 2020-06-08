الجيش الليبى يسقط طائرة مسيرة تركية غرب مدينة سرت

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أعلن ​الجيش الوطني​ الليبي بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، اليوم /الإثنين/ إسقاط ​طائرة​ ​مسيرة​ تركية في منطقة وادي جارف غرب مدينة سرت.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبى -وفقا لبوابة افريقيا الإخبارية- أن ميليشيات مصراتة عاودت الهجوم على سرت، قبل أن تتعامل القوات الجوية للجيش الليبى معها، وأدى هجوم الميليشات إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المدنيين فى مناطق سكنية بين سرت ومصراتة.