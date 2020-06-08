الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء شعبة المحاسبة بالمعهد العالى للحاسب الآلى بدمياط

كتب ـ محمد صبحى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأثنين قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، رقم 1601 لسنة 2020، بشأن إنشاء شعبة المحاسبة بالمعهد العالى للحاسب الألى وإدارة الأعمال بدمياط، وقالت الجريدة الرسمية، إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 57 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1973 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1972 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالی، وعلى القرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة، وعلى القرار الوزاري رقم 309 بتاريخ 2004/3/4 ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ( 1200 ) بتاريخ 1999/9/29 بإنشاء المعهد العالى للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا بدمياط التابع لجمعية النهوض بالخدمات التعليمية والثقافية بمدينة الزرقا - وموافقة لجنة قطاع المعاهد بتاريخ 2020/2/13 وعلى موافقة اللجنة الموحدة لفحص و طلبات المعاهد العالية الخاصة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/5/13 والمعتمد من الوزير على إنشاء شعبة المحاسبة ،وعلى ما عرضه القائم بعمل رئيس قطاع التعليم .



ونصت المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالى المنشور بالجريدة الرسمية على قرر 1 - إنشاء شعبة المحاسبة بالمعهد العالى للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا - دمياط التابع لجمعية النهوض بالخدمات التعليمية والثقافية مدينة الزرقا - دمياط



مادة 2 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

‏مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره

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