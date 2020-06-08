البنك المركزى الإسبانى: نتجه إلى أسوأ ركود اقتصادى

رويترز

قال البنك المركزى الإسبانى، اليوم الاثنين، إن اقتصاد البلاد قد ينكمش بأقل من المتوقع هذا العام لكن بالرغم من ذلك سيكون الركود أسوأ ثلاث مرات تقريبا من الركود القياسي المسجل في 2009 أثناء ذروة الأزمة المالية العالمية.

وأضاف البنك المركزى أن الاقتصاد قد ينكمش ما بين 9 % إلى 11.6 % في 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا على البلد المعتمد على السياحة.

والسيناريو السابق للمركزي الإسباني كان انكماشا من 9.5 % إلى 12 %.

وسيتضح تأثير إجراءات العزل العام التي بدأ تطبيقها في منتصف مارس بشكل كامل في الربع الثاني مع توقع أن ينكمش الاقتصاد بما يتراوح من 16 % إلى 21.8%.

وانكمش الاقتصاد 5.2 % في الربع الأول وهو بالفعل الأكثر حدة منذ السلسلة القياسية التي بدأت في 1970، وأسوأ مرتين من الربع الأول من 2009 وكان اقتصاد إسبانيا قد انكمش 3.7 % في 2009 .

ويتوقع المركزي الإسباني أن يبدأ الاقتصاد بالتعافي في النصف الثاني من هذ العام وأن يسجل الناتج المحلي الاجمالي في 2021 نموا من 7.7 % إلى 9.1 % مقارنة مع تقدير سابق للبنك يتراوح من 6.1 % إلى 8.5 %