استطلاع رأى: غالبية الإسرائيليين يرفضون ضم الضفة الغربية

كتب – هاشم الفخراني

كشف استطلاع للرأي أجرته القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي أن غالبية الإسرائيليين ترفض خطة الضم للضفة الغربية معتبرين ان هناك العديد من الاشياء أهم منها بكثير، وأظهر الاستطلاع أن 34 % فقط من الإسرائيليين يؤيدون ضم منطقة الاغوار مقابل 46% يرفضون رفضا قاطعا، و20% (لا اعرف ) ما يعني أن 66% ليسوا مع الضم و34% وهذه معطيات مفاجئة لنتنياهو .

على جانب آخر، قدم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين شكوى إلى الشرطة الإسرائيلية بدعوى التحريض ضده وضد عائلته، تمثل في تلقيه رسالة بالتهديد بالقتل.

وأوضحت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية أن هذه الشكوى الثالثة التي يقدمها نتنياهو خلال شهر بدعوى التحريض على العنف ضده وضد عائلته.

وقال نتنياهو إنه شكا ضد مستخدم في فيس بوك اسمه Ami Shamir والذي كتب على صفحته: "أتمنى ليائير نتنياهو أن يصبح يتيم الوالدين بأسرع وقت".

وأكد نتنياهو أن جزءا من المطالبات بقتله وقتل عائلته متهم فيها بشكل واضح اليسار المتطرف، مضيفاً أنه يتوقع ردا حازما من الشرطة واحضار المتورطين لمحاسبتهم.

وأضافت "هأارتس" أنه بعد تقديم الشكوى وصل رئيس وحدة التحقيقات في الشرطة، دافيد بواني الى مقر رئيس الحكومة للحصول على افادة نتنياهو في إطار الشكوى التي قدمها، كما فعل في الشكاوى السابقة.

وكان نتنياهو قدم شكوى الاسبوع الماضي بدعوى التهديد بالقتل ضد تعقيب نشر في نوفمبر 2019، وكتب نتنياهو في حسابه بتويتر أنه قبل أيام قدم شكوى إلى الشرطة: "عن مجموعة تهديدات بالقتل ضده وضد أبناء عائلته"، وتابع: "اليوم للأسف اضطررت لتقديم شكوى أخرى ضد شخص حقير أعطى تفاصيل كيف سيقتلني وسيقتل عائلتي".