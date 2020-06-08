اليوم السابع
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ارتفاع عدد حالات الشفاء بمستشفى العزل بالعجمى إلى 217 حالة

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:45 ص
ارتفاع عدد حالات الشفاء بمستشفى العزل بالعجمى إلى 217 حالة فريق عمل مستشفى العجمى بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية خروج 5 حالات جديدة متعافية من فيروس كورونا اليوم، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 217 حالة، وعدد المحولين إلى المدينة الشبابية فى أبو قير لقضاء فترة النقاهة 454، كما تم تحويل 47 حالة للعلاج المنزلى.

وأشارت مدير مستشفى العجمى، لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى علاج المصابين، حيث تقدم باقى المتعافين بالشكر للأطباء والتمريض على حسن التعامل والرعاية التى تلقوها داخل المستشفى.

وأضافت أن الفريق الطبى وإدارة المستشفى يبحثون عن أى ثغرة لإدخال البهجة والسعادة على المرضى، مثل الاحتفال بالأعياد والمناسبات لتحقيق ذلك، خاصة أن الأطقم الطبية والمرضى يقضون فترة العيد بعيدا عن أسرهم وأحبائهم وطالبت الجميع بالدعاء للفريق الطبى والدعم لاستكمال المسيرة حتى انتهاء الأزمة والتخلص من الفيروس. 

وتابعت "مستمرة فى عملى منذ 90 يوما متصلة فى مستشفى العجمى النموذجى للحجر الصحى لمرضى الكورونا، لأن الفريق الطبى كله فى معركة مع المرض والحرب لم تنته، ولن أعود لمنزلى إلا بعد خروج آخر مريض من المستشفى بإذن الله".
 
وكانت مستشفى العجمى النموذجى، مستشفى عزل مرضى فيروس كورونا، قد أعلنت شفاء الحاجة عطيات 88 سنة، والتى خرجت من العجمى متعافية، بعد أن كانت تعانى من حالة حرجة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد تلقى العلاج اللازم داخل المستشفى. 
 
وأوضحت الحاجة عطيات أنها تلقت العناية الطبية اللازمة داخل المستشفى، متقدمة بالشكر إلى الدكتورة ميرفت السيد مدير المستشفى والأطقم الطبية والتمريض، وأكدت أنها تواصل الدعاء لشفاء باقى المرضى بالمستشفى ودوام الصحة للأطقم الطبية، معربة عن سعادتها بعودتها إلى منزلها.

 


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