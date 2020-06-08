اليوم السابع
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ارتفاع عدد المصابين بكفر الشيخ لـ567 حالة ووفاة حالة وسلبية مسحات لـ985 مواطناً

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:17 ص
ارتفاع عدد المصابين بكفر الشيخ لـ567 حالة ووفاة حالة وسلبية مسحات لـ985 مواطناً متعافين - ارشيفية
كفر الشيخ محمد سليمان

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أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن عدد الحالات المصابة، مساء أمس الأحد، 62 حالة، ليرتفع عدد حالات الإصابة من 567 حالة، وتم شفاء 125 حالة، وعدد حالات الاشتباه 162 منهم 105 حالات من خارج المحافظة، كما تبين سلبية عينات 985، وننتظر نتائج 70 حالة، وتوفيت حالة ليرتفع عدد حالات الوفاة لـ21 حالة من داخل وخارج المحافظة.

وأضافت سلام ، لـ "اليوم السابع"، أن عدد الحالات التى رصدتها مديرية الصحة بكفر الشيخ 567 حالة، منهم 56 حالة من 8 محافظات، وعدد الحالات التى توفيت منذ بداية الجانحة 22 حالة من جميع المحافظات.

وأكدت وكيل الوزارة، أنها  تشيد بما تقوم به الأطقم الطبية بالمحافظة من جهود كبيرة سواء في مستشفيات العزل أو في الحجر الصحي ببلطيم، أو بتقديم الخدمات الطبية والشنطة العلاجية  التى تحتوى على علاج ومطهرات وكمامات وغيرهم للمخالطين بقرى ومدن المحافظة.

وأضافت سلام، أنها تناشد المواطنين بالالتزام بمنازلهم وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، واستقلال وسائل المواصلات أو التواجد في الأسواق للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم وحياة الأطقم الطبية.

وأوضحت خريطة  توزيع المصابين بفيروس كورونا بمحافظة كفر الشيخ، أكثر المدن والقرى وأقلها أيضًا إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منذ بداية انتشاره وحتى مساء أمس الأحد، حيث وصل عدد الحالات المصابة لـ  567حالة إيجابية بجميع مدن ومراكز المحافظة، وجاءت مدينة وقرى مركز كفر الشيخ في المركز الأول ب 163 حالة وأقلها مدينة ومركز مطوبس ب 7 حالات فقط، ومتابعة 2338 مخالط وانتهاء متابعة 2007 مخالط. 

وتعقد غرفة العمليات والأزمات بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة سوسن سلام وكيل الوزارة، وبمشاركة الدكتورة سماح جاد ،مدير إدارة المستشفيات،  والدكتور عبدالرؤوف حمد ،مساعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ،وفريق إدارة الأزمة يقومون بمتابعة الحالات المصابة أول بأول عن طريق نقلها بسيارات الإسعاف تحت قيادة الدكتور أحمد الجنزوري مدير المرفق، والذي قام بتخصيص 12 سيارة لنقل حالات الكورونا،لمستشفى العزل ببلطيم ونزل المدينة الجامعية بسخا، حيث يتم فحص المخالطين ومتابعة التحاليل والمسحات.


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