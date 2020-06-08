اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لإقامتهما حفل عرس بالمنصورة

كتب محمود عبد الراضي

اتخذت الأجهزة الامنية إجراءاتها ضد شخصين بالمنصورة لإقامتهما حفل زفاف بالمخالفة لقرارات الحكومة، ورصدت المتابعة الأمنية إقامة حفل عرس بإحدى قرى مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص مقيم بذات القرية بالإشتراك مع نجله بإقامة حفل عرس لنجل شقيق الأول إحتفاءً بعرسه، تم إستدعائهما وإتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهما.

وتنفذ الأجهزة قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، حيث أهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونص قرار الحكومة على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.