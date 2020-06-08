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إحالة 28 موظفا بسمالوط للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:17 م
إحالة 28 موظفا بسمالوط للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل محافظ المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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أحال محمد سيد، رئيس مجلس ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، اليوم الاثنين، 28 موظفا، للشؤون القانونية للتحقيق. وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، في تصريحات له اليوم، إن الموظفين جميعهم داخل الحملة الميكانيكية التابعة للمركز، وأن بمراجعة سجلات الحضور والانصراف تبيّن غيابهم، وهم يمثلون 55% من قوة العاملين بالحملة.

ويعد هذا القرار، هو الأول لمحمد سيد، عقب توليه رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، قادما من رئاسة مركز ومدينة المنيا. قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نقل محمد محمود عزت عبد الهادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، كما قرر المحافظ، نقل محمد السيد على ليلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة.

وقال المحافظ، إن هذا القرار جاء عقب التنسيق مع وزارة التنمية المحلية وتحقيقا للصالح العام وحسن سير العمل، مؤكدا أن ما تشهده حركة المحليات والتي أعلن عنها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية تخدم منظومة العمل في إدارة الحكم المحلى ولتحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرًا، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ولائحته التنفيذية.

وأكد المحافظ، في أولى اجتماعاته مع رؤساء المدن الجدد على التكاتف وتوحيد الجهود التي تودى إلى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، مع الاهتمام بالملفات الهامة بناء على توجيهات القيادة السياسية بمختلف القطاعات.


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

حركة تنقلات

وحدات محلية

مدينة مغاغة

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