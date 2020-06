أعصابه فى تلاجة.. متظاهر يجلس على كرسى وسط احتجاجات بلجيكا ويتحدى الشرطة

"الجراءة حلوة مفيش كلام"، انطبقت هذه المقولة على متظاهر فى احتجاجات بلجيكا، أصر على الجلوس على كرسيه وسط الاحتجاجات فى بلجيكا، وحتى مع هجوم خيالة الشرطة نحوه لمنع أعمال الشغب، حيث رصدت الكاميرات عدم مبالاته بما يدور حوله من أحداث.

No better place for chilling? Protester sits in lounge chair as mounted police charge at him during #Brussels #BLM demohttps://t.co/DGp4JghNSD pic.twitter.com/28rJi06Lgl