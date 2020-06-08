اليوم السابع
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أعصابه فى تلاجة.. متظاهر يجلس على كرسى وسط احتجاجات بلجيكا ويتحدى الشرطة

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:16 م
أعصابه فى تلاجة.. متظاهر يجلس على كرسى وسط احتجاجات بلجيكا ويتحدى الشرطة المتظاهر
كتبت مريم بدر الدين

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"الجراءة حلوة مفيش كلام"، انطبقت هذه المقولة على متظاهر فى احتجاجات بلجيكا، أصر على الجلوس على كرسيه وسط الاحتجاجات فى بلجيكا، وحتى مع هجوم خيالة الشرطة نحوه لمنع أعمال الشغب، حيث رصدت الكاميرات عدم مبالاته بما يدور حوله من أحداث.

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وجلس الرجل ببرودة أعصاب حتى عند اجتياز الشرطة له وهم راكبين على خيولهم، حيث تمكنت من اجتياز المحتج دون ضربه أو حتى الاصطدام ببعضهم بعضا، ومن الملاحظ أن جميع المتظاهرين ابتعدوا عن الطريق حين رؤية خيالة الشرطة القادمة عدا هذا المتظاهر.

وتظاهر نحو 10 آلاف شخص من مختلف الأعمار والأصول، اليوم الأحد، في ميدان بويليرت بالعاصمة البلجيكية بروكسل، احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة ضد السود، وذلك ضمن موجة الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من دول العالم في أعقاب مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد شرطي بولاية مينيسوتا الأمريكية، الشهر الماضي.

ووفقا لما أفادت صحيفة /ذا براسلز تايمز/ عبر موقعها الإلكتروني، فقد ارتدى معظم المشاركون في الاحتجاج الأقنعة الطبية لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس /كورونا/ المستجد، وحمل بعضهم لافتات تحمل عبارة "أرواح السود مهمة"، وهي الحركة التي نشأت في الولايات المتحدة للدفاع عن حقوق المواطنين السود، فيما أشار بعضهم إلى أسماء بعض ضحايا عنف أفراد الشرطة البلجيكيين ضد السود، كطالبة اللجوء النيجيرية سميرة أدامو، التي قُتلت خنقا على يد اثنين من أفراد الشرطة أثناء محاولة تنفيذ قرار طردها من البلاد، عام 1998.

وقالت المتحدثة باسم الشبكة البلجيكية لحملة أرواح السود تهم /انجي كازي/، التي دعت لتنظيم الاحتجاج: "قتل جورج فلويد أيقظ بوضوح العديد من الناس"، وأضافت: "الكثير من الناس ضاقوا ذرعا بعنف الشرطة، التي تؤثر بصورة منهجية على السود".

وقال المتظاهرون إنهم يطلبون "العدالة لكل من ضحايا عنف الشرطة في بلجيكا"، وأكدوا أن ثمة حاجة لتعيين قاضي تحقيق لكل حادث حتى يتسنى للضحايا وعائلات الضحايا الانتفاع بتحقيق غير متحيز.


بروكسل

بلجيكا

احتجاجات

امريكا

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