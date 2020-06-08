أخبار البورصة اليوم الاثنين 8-6-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 8-6-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 314 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 585.788 مليار جنيه.

إيقاف تداول 30 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 30 شركة، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بي انفستمنتس القابضة، بنك التعمير والإسكان، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، المهندس للتأمين، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شراكة منقسمة، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، المجموعة المصرية العقارية، القاهرة للإسكان والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الألومنيوم العربية. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 30 شركة، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بي انفستمنتس القابضة، بنك التعمير والإسكان، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، المهندس للتأمين، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شراكة منقسمة، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، المجموعة المصرية العقارية، القاهرة للإسكان والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الألومنيوم العربية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ جلاكسو سميثكلاين، الدولية للمحاصيل الزراعية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اودن للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، شركة النصر للأعمال المدنية، السويس للأسمنت، راية لخدمات مراكز الاتصالات، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 314 مليون جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 314 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 585.788 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 314 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 585.788 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 459.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.8 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.95% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.48%، والعرب على 5.57% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.16%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.6 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.7 مليون جنيه، 29 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11146 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1651 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 12745 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 4249 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1268 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2041 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 672 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.