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القائمة المعتمدة ترتفع لـ132 فندقا..

7 فنادق جديدة بجنوب سيناء تتسلم شهادة السلامة الصحية

الأحد، 07 يونيو 2020 06:19 م
7 فنادق جديدة بجنوب سيناء تتسلم شهادة السلامة الصحية منتجعات دهب
كتبت آمال رسلان 

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أعلنت وزارة السياحة والآثار تسلم 7 فنادق بمحافظة جنوب سيناء شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن عدد الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة وصل حتي الآن إلي 132فندقا، لافتا إلي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 7 فنادق جديدة بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت أنه ابتداء من شهر يونيو الجارى سيتم السماح للفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لهان وذلك وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، أن نسب الإشغال بالفنادق، خلال أيام عيد الفطر المبارك لم تتعد الـ25%، وفقا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية، مشيرا إلي أن متوسط نسب الإشغال بها خلال أيام عيد الفطر المبارك بلغت 8% في محافظة جنوب سيناء، و 13% في محافظة البحر الأحمر، و 25% في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، و 25% في محافظة الإسكندرية، و 4% في منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، و 9% في محافظة القاهرة الكبري.

وقامت الوزارة بتدريب عدد من العاملين بقطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية وقطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة على طرق صحة وسلامة الغذاء، كخطوة نحو خلق كوادر مدربة للاستعانة بهم في هذا المجال وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة بهذه المنشآت وتوفير سبل صحة وسلامة الغذاء المقدم بهم وفقا للمعايير العالمية.


دهب

جنوب سيناء

شهادة السلامة الصحية

اخبار مصر

اخبار اليوم

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