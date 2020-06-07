اليوم السابع
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273.1 ألف قنطار مترى صادرات القطن المصرى خلال الربع الثانى لموسـم 2019 /2020

الأحد، 07 يونيو 2020 09:33 ص
273.1 ألف قنطار مترى صادرات القطن المصرى خلال الربع الثانى لموسـم 2019 /2020 القطن - ارشيفيه
كتب مدحت عادل

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أصـدر الجهاز المركـزى للتـعبـئـة  العـامـة والإحصاء اليوم الأحد، النشرة الربع سنوية للقطن الربع الثانى (ديسمبر/فبراير ) للموسم الزراعى 2019 / 2020. 
 
وتضمن البيان مجموعة من أهم المؤشرات، حيث بلغ إجمالى صادرات القطن  1,273 ألف قنطـار  مـترى خلال الفترة (ديسمبر2019/فيراير2020 ) مقابل 3,579 ألف قنطار مترى لنفس الفترة  من الموسم السابق بنسبة إنخفاض قـدرها 9,52٪ نتيجة لإنخفاض إنتاج القطن. 
 
وبلغ إجمالى كـميــة المستهلك مـــن الأقطـــان المحــليـة  1,5 ألــف قنطـــار متــرى خــلال الـفـتـرة  (ديسمبر2019/ فبراير 2020 )  مقـابل  6,36 ألـف قنطــار متـرى لنفس الفترة من الموســـم الســابق  بنسبة انخفاض قدرها  2,86٪ وذلك لتوقف بعض مصانع الغزل عن الانتاج .
 
وبلغـت كمية الأقطان التى تـم حلجها  9,868 ألف قنطـار مترى خلال الفترة (ديسمبر2019/فبراير 2020 ) مقابل  5,1مليون قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة إنخفاض قـدرها 8,42٪ وهذا نتيجة لإنخفاض إنتاج القطن.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

استهلاك القطن

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