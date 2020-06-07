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10 صور ترصد أول يوم عمل لرئيس مدينة الحسينية ويعلن عن رقم واتس الشكاوى

الأحد، 07 يونيو 2020 11:41 ص
10 صور ترصد أول يوم عمل لرئيس مدينة الحسينية ويعلن عن رقم واتس الشكاوى جولة رئيس مدينة الحسينية على مواقف السيارات
الشرقية - إيمان مهنى

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تسلم سامى معجل منصبة كرئيس مدينة الحسينية بالشرقية، وأعلن فى أول يوم عمل له عن تخصيص رقم واتس اب لتلقى شكاوى واستغاثات المواطنين ، برقم 01020028118

كما قام بجولات مرورية بدأت من موقف السيارات العمومى للتأكد من ارتداء المواطنين والسائقين الكمامات، ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، والمرور على المخابز ، وكذا على الوحدة المحلية بسماكين الغرب لمتابعة سير العمل بكافة الخدمات المقدمه للمواطنين .

وتم المرور على مكتب بريد سماكين الغرب لتسهيل عملية صرف معاشات المرحلة الثالثة ، وعلى الحملة الميكانيكية برئاسة المركز لمتابعه كافة المعدات الموجودة للتأكد من جاهزيتها للعمل لنجاح منظومة النظافة بالمركز والوحدات المحلية التابعه لها ، وعلى مستشفى الحسينية المركزى لمتابعة كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

وقد قام خلال الزيارة بتفقد كافة أقسام المستشفى لمتابعة كافة الخدمات الصحية ، و اختتم الجولة بالتجول داخل شوارع المدينة لمتابعة النظافة والإشغالات بناحية بندر الحسينية حتى تظهر المدينة بالمظهر الحضارى اللائق

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جولة رئيس مدينة الحسينية على مواقف السيارات

 

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رئيس مدينة الحسينية يتفقد معدات النظافة

 

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جولة رئيس مدينة الحسينية على مواقف السيارات

 

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جولة رئيس مدينة الحسينية بوحدة سماكين الغرب

 

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جولة رئيس مدينة الحسينية على مواقف السيارات

 

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جولة رئيس مدينة الحسينية على المخابز

 

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جولة رئيس مدينة الحسينية على معدات النظافة

 

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جولة رئيس مدينة الحسينية على المخابز

 

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جولة رئيس مدينة الحسينية على المستشفيات

 

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جانب من الجولة

 


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