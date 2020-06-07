‏نائب محافظ الفيوم يتابع جاهزية مستشفيات اطسا وسنورس

أعلنت محافظة الفيوم عن استمرار حملات الجهاز التنفيذي للوقوف على مدى جاهزية المستشفيات لاستقبال مرضى فيروس (كوفيد-19)، ومتابعة موقف المستلزمات الطبية والأدوية، وأدوات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات والمراجعة المستمرة للإجراءات الوقائية بالمستشفيات، وكذا إجراءات استقبال الحالات، ومدى التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة على مدى اليوم.وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، قد قام بجولة ميدانية شملت مستشفيي سنورس المركزى، واطسا المركزى، للوقوف على مدى جاهزيتهما لاستقبال المرضى، ومتابعة أعمال التطوير وزيادة القدرة الاستيعابية الحالية، وكذا مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من توفير الرعاية الطبية للمترددين على المستشفيات، وذلك بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الشئون الصحية بالفيوم.كما تفقد نائب المحافظ، خلال الجولة، العيادات الخارجية، وأقسام الاستقبال والطوارئ بكل مستشفى، ومراجعة دفاتر الحضور والانصراف، ونوبتجيات الأطقم الطبية، وموقف المستلزمات الطبية، كما قام بمراجعة الأماكن التى تم تجهيزها لعزل المصابين بفيروس كورونا، ومدى إمكانية تجهيز أماكن جديدة لاستقبال الحالات، حيث يجرى تجهيز المقر الخاص بالتامين الصحى داخل مستشفى سنورس، واستكمال تجهيز الدور الخامس لاستقبال حالات العزل، كما يجرى تجهيز مبنى العيادات الخارجية بمستشفى إطسا لعزل الحالات المصابة بكورونا.وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، قد قام بجولة تفقدية لمستشفى أبشواي المركزي، ونزل شباب شكشوك، وذلك للتأكد من مدى جاهزيتهما لاستقبال المرضى، والاطمئنان على مدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية، ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذلك إجراءات استقبال الحالات، ومتابعة انتظام الأطقم الطبية، وشدد سكرتير عام المحافظة المساعد، على ضرورة انضباط العمل والالتزام بالنوبتجيات المقررة.