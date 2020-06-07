اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 05:23 م
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يونيسف: 10 الاف و500 شاب من أمريكا اللاتينية يعتقدون انهم لن يصابوا بكورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 05:16 م
يونيسف: 10 الاف و500 شاب من أمريكا اللاتينية يعتقدون انهم لن يصابوا بكورونا هنريتا فور المدير التنفيذي ليونيسف
هند المغربي

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أجرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف استطلاعا بين الشباب في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والذي أظهر أن ثلث الذين خضعوا للاستطلاع يعتقدون أنهم ليسوا عرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 "

وأعربت المنظمة عن قلقها من أن الاستطلاع أظهر أن هناك حوالي ثلث الشباب البالغ عددهم 10 الاف و500 شاب ضمن من شملهم يعتقدون أنهم ليسوا معرضين لخطر الإصابة بالمرض.

وأضافت المنظمة أنه في الوقت الذى تعتبر أمريكا الجنوبية الآن مركزًا جديدًا للوباء العالمي ، فإن أقل من نصف الشباب المستجيبين قادرون على تحديد مواقع الويب الوطنية الخاصة بمعلومات فيروسات التاجية.

ومن جانبه قال برنت آسين ، المدير الإقليمي لليونيسف لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: "إن عدم وجود الحقائق حول الوباء يعرض حياة الشباب وأسرهم للخطر

ولفت إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في 31 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من خلال الرسائل القصيرة للهواتف المحمولة ، ويشير الاستطلاع إلى نقص في المعرفة حول الأعراض والوقاية وانتقال كوفيد -19

ذكر أكثر من 40 % أن وسائل الإعلام التقليدية هي مصدرهم الرئيسي للمعلومات حول الفيروس و 21 % يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي و 10 % فقط اختاروا خدمات المراسلة الفورية.

و قال ما يقرب من 95 % من الشباب أن هناك حاجة إلى إجراءات لمكافحة الوباء على الرغم من أن ما يقرب من نصفهم يعتقدون أيضًا أن مجتمعاتهم ليست مستعدة تمامًا للتعامل مع COVID-19.

ودعت  اليونيسف وسائل الإعلام التقليدية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي ومشغلي الهواتف المحمولة إلى تكثيف تعاونهم وجهودهم لتعزيز الممارسات المنقذة للحياة بشأن كوفيد- 19 ومنع التضليل بين الشباب في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

 


امريكا الاتينيه

كورونا

يونيسف

الامم المتحدة

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