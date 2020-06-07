اليوم السابع
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وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى القنايات المركزي

الأحد، 07 يونيو 2020 09:43 م
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى القنايات المركزي جانب من الجولة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور علي مستشفي القنايات المركزي لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، والأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفي، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وارتداء الفريق الطبي للواقيات الشخصية، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في التعامل مع المرضي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والحد من انتشاره، كما أكد على الالتزام بمنع الزيارات الخاصة بالمرضي.

 وقام بالاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي، وحرص على الاستماع إلي المرضى، للتأكد من مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتلبية أي احتياجات طبية لهم، وشدد علي إتباع كافة سياسات مكافحة العدوي، وتنفيذ أعمال الجرد لجميع الأقسام الطبية مع مسح الأسطح، والتطهير والتعقيم بشكل دوري، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين المترددين علي المستشفي، كما تفقد الأعمال الجارية لإنشاء العناية المركزة الجديدة للكبار، والتي يتم تطويرها بالتعاون مع المجتمع المدني بقوة 12 سرير، ووجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال لدخولها الخدمة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لخدمة المرضي بالمحافظة.

 

 

 

 


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