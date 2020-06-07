اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 08:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الشؤون الإسلامية السعودى: الاخوان باعوا ضمائرهم ووطنهم بالمال لسب سلطات دول مستقرة

الأحد، 07 يونيو 2020 08:00 م
وزير الشؤون الإسلامية السعودى: الاخوان باعوا ضمائرهم ووطنهم بالمال لسب سلطات دول مستقرة وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن ‏الكذب محرم ومن أسوء المنكرات، مشيرا إلى أن من يكذب يعد رجلا سيئا.

 

وحذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممن يجاهر بالكذب ويدعي إليه، وكذلك يتلقى كذبه ويتبناها وينشرها بين الناس فيصدقه جهالهم، مشيرا إلى أن هؤلاء يتمثلون في اخوان الشياطين، مؤكدا أنهم انموذجاً كشف الله سترهم وفضحهم بين الخلائق، أباحوا قتل وأموال وأعراض المسلمين، وتعاونوا مع الاعداء لتدمير أوطانهم.

 

وقال فى بيان له: " ‏الكذب محرم ومن أسوء المنكرات، والرجل السيئ هوالذي يكذب، وأسوء منه من جاهر به ودعى اليه، وأسوء منهما من يتلقى كذبه ويتبناه وينشره بين الناس فيصدقه جهالهم".

 

وأضاف آل الشيخ: "اخوان الشياطين انموذجاً كشف الله سترهم وفضحهم بين الخلائق، أباحو قتل وأموال وأعراض المسلمين، وتعاونوا مع الاعداء لتدمير أوطانهم".

 

ويهتم الوزير، بكشف مخططات الجماعات الإرهابية، وفضح مؤامراتهم، إلى جانب الوضوح في بيان الموقف الشرعي في التعامل معهم، والتحذير من خطرهم على الدين والمجتمع.

 

وندد الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، دائما بخطر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، واصفًا ممارساتهم بالشيطانية، كما ووصفهم بأنهم "بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أي وسيلة من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين".

 

وأضاف الوزير آل الشيخ بأن "هذه الأعمال لهم تأتي في محاولة لسلب الحكم المستقر، وإبداله بحكمهم الإرهابي الدموي.


ال الشيخ

الاخوان

السعوديه

مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة