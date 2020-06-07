اليوم السابع
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وزيرة الصناعة تبحث مع وزير الإنتاج الحربى التعاون للارتقاء بجودة الصناعة

الأحد، 07 يونيو 2020 11:08 ص
وزيرة الصناعة تبحث مع وزير الإنتاج الحربى التعاون للارتقاء بجودة الصناعة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

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العصار: حريصون على زيادة معدلات إنتاج الكمامات والمطهرات لتلبية احتياجات السوق المحلى 

جامع: تكليف التمثبل التجارى باعداد دراسات لتسويق منتجات الإنتاج الحربى بالأسوق الخارجية   
 

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمقر الوزارة الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي حيث تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين والاستفادة من الطاقات التصنيعية المتوافرة لدى الانتاج الحربي للارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري. 
 
وحضر اللقاء الدكتور حسن عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للانتاج الحربي وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي الى جانب عدد من رؤساء شركات الانتاج الحربي .
 
وأكد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي أن الوزارة تمتلك طاقات انتاجية كبيرة وتنتج منتجات على درجة عالية من الجودة بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، مشيراً إلى سعي الوزارة لتعميق نسب التصنيع المحلي فى منتجاتها الامر الذي يسهم فى زيادة القيمة المضافة لمنتجات الانتاج الحربي .
 
وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة وبصفة خاصة خلال المرحلة الماضية والتي شهدت انتشار جائحة فيروس كورونا حيث استطاعت الوزارة وضع منظومة شاملة لتوفير احتياجات السوق المحلي من كافة المنتجات وبصفة خاصة المستلزمات الطبية، مع اتخاذ عدد من القرارات اللازمة لضمان سير عملية الانتاج بالمصانع، مشيراً فى هذا الاطار الى قيام الشركات التابعة للانتاج الحربي بالمساهمة فى توفير العديد من هذه المنتجات وبصفة خاصة الكمامات الجراحية والمزودة بصمام تنفس وكذا المطهرات بأنواعها فضلاً عن المنظفات والبويات المضادة للبكتريا باستخدام النانوتكنولوجي .
 
ومن جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هذا الاجتماع يعد ترجمة حقيقية للتعاون المستمر بين وزارتي الصناعة والانتاج الحربي للنهوض بالصناعة المصرية فى مختلف قطاعاتها، مشددة على حرص الوزارة لتعظيم الاستفادة من الامكانات التصنيعية والتكنولوجية الكبيرة لدى مصانع الانتاج الحربي لتكون الى جانب مصانع القطاع الخاص ركيزة اساسية لتنمية الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها بالسوقين المحلي والعالمي .
 
وأشارت الوزيرة إلى أن منتجات الإنتاج الحربي تتميز بجودتها العالية وسعرها المناسب ولذا فانها تحظى بثقة المستهلك المصري، لافتةً في هذا الاطار إلى أهمية تسويق هذه المنتجات فى الأسواق الخارجية وبصفة خاصة فى السوق الافريقي، حيث سيتم تكليف مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لاعداد دراسات تسويقية لتحديد أهم الأسواق المستهدفة أمام منتجات المصانع الحربية.
 
وفي هذا الصدد أشارت جامع إلى أهمية تعزيز الشراكة بين مصانع الإنتاج الحربي ومصانع القطاع الخاص للتوجه سوياً إلى الأسواق الخارجية، مع السعي لتحقيق التكامل بين الجانبين بما يحقق رؤية الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير سلاسل الامداد وزيادة القيمة المضافة ومن ثم  زيادة معدلات التصدير، لافتةً الى انه سيتم عقد اجتماع على مستوى كبار المسئولين بالوزارتين لبحث هذا الامر .
 
ووجهت وزيرة التجارة والصناعة الشكر لوزير الإنتاج الحربي لدور الوزارة البارز للمساهمة فى توفير احتياجات السوق المحلي من الكمامات والمطهرات منذء بدء انتشار فيروس كورونا المستجد .

نيفين جامع

الصناعة والتجارة

الإنتاج الحربى

اخبار الاقتصاد

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