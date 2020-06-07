اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 05:25 م
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نيودلهي تخصص أسرة المستشفيات لسكان المدينة مع ارتفاع إصابات كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 05:02 م
نيودلهي تخصص أسرة المستشفيات لسكان المدينة مع ارتفاع إصابات كورونا الهند
(رويترز)

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 أمرت مدينة نيودلهي اليوم الأحد بتخصيص العديد من أسرة المستشفيات لسكان العاصمة الهندية فقط مع تزايد عدد الإصابات بمرض كوفيد-19.

وسجلت الهند اليوم الأحد 9971 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 246628 إصابة و6929 وفاة لتأتي الهند في المرتبة السادسة بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وبريطانيا وإسبانيا.

وأكثر من 10 بالمئة من إصابات الهند في مدينة نيودلهي مما يجعلها ثالث أسوأ أجزاء البلاد تضررا بالفيروس بعد ولاية ماهاراشترا الغربية التي تقع بها العاصمة المالية مومباي وولاية تاميل نادو الجنوبية.

وقال رئيس وزراء الولاية أرفيند كيجريوال في تسجيل مصور على تويتر "دلهي مشكلة كبيرة ... حالات كورونا تتزايد سريعا" وأضاف أن المستشفيات الخاصة والحكومية ستخصص لسكان دلهي.

وتابع كيجريوال "إذا فتحنا مستشفيات دلهي للمرضى من جميع الأنحاء فأين يذهب سكان دلهي عندما يصابون بفيروس كورونا؟".

ويشكل الوافدون من ولايات أخرى نحو 60 إلى 70 بالمئة من الذين دخلوا المستشفيات في دلهي للعلاج إذ تعد مستشفيات المدينة من بين الأفضل بالبلاد.

 

 

 

 

 


الهند

فيروس كورونا

كورونا

نيودلهى

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