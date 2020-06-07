وأشارت وسائل اعلام محلية الى أن المصطافين النمساويين يتحدون قيود السفر التي لا تزال سارية مع إيطاليا ويتدفقون الى الشواطىء الايطالية ، حيث وصل العديد من النمساويين بالفعل إلى مدينة جيسولو في الجزء العلوي من البحر الأدرياتيكي للاستمتاع بالطقس الجميل والفنادق المفتوحة.

وذكرت وسائل الاعلام أن المسافرين النمساويين أثبتوا علاقات اجتماعية مع أخرين فى ايطاليا لتجنب الحجر الصحي لمدة أسبوعين ، كما حصلوا على شهادات صحية حديثة بالخلو من الفيروس.

وأشارت وسائل الاعلام النمساوية الى أن أصحاب الفنادق في جيسولو اعتبروا موقف النمساويين هذا بمثابة تشجيع لهم بعد الأوقات الصعبة التي عاشتها ايطاليا.

كانت الحكومة النمساوية قد فتحت الحدود مع جميع دول الجوار باستثناء ايطاليا انتظارا لتقييم وضع الوباء هناك بنهاية الشهر الجاري.