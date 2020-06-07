اليوم السابع
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موسكو تسجل 55 وفاة جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ 2919

الأحد، 07 يونيو 2020 09:06 ص
موسكو تسجل 55 وفاة جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ 2919 فريق طبى لمكافحة كورونا
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 55 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العاصمة "موسكو" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالى إلى 2919، وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو في بيان (نقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية): " توفى بموسكو 55 شخصا، جرى تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي وقد ثبت إصابتهم بعدوى كورونا المستجد".

وسجلت العاصمة موسكو يوم أمس السبت 58 وفاة و1992 إصابة جديدة مقارنة مع 57 وفاة و1855 إصابة في اليوم السابق، بينما تماثل 3073 شخصا للشفاء أمس مقابل 2643 أول أمس لتتجاوز حصيلة المتعافين في المدينة 100 ألف.

وكانت وزارة الصحة الروسية، أعلنت عن تسجيل عقار لعلاج مضاعفات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بإسم "إيلسيرا" (ليفيليماب)، وتنتجه شركة التقنيات البيولوجية الروسية (بيوكاد)، وذكرت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية أمس السبت، أن الشركة الروسية المنتجة سبق وأن أعلنت أنها تعمل على تسجيل العقار المذكور وفق نظام خاص، نظرا لأهميته في علاج ردة الفعل الخطيرة للجهاز المناعي والتي تهدد حياة المرضى. 

من جهته أعلن مصدر مسؤول بوزارة الصحة الروسية أن دواء "ليفيليماب" الذي تم تسجيله في روسيا، يعالج المضاعفات الخطيرة لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وذكر المصدر في تصريح لوكالة أنباء " انترفاكس" أمس السبت، أن الاسم التجاري لدواء ليفيليماب هو (Ilsira)، مشيرا إلى أن هذا الدواء هو الثاني الذي يتم تسجيله في روسيا بشكل عاجل. 
 
وأوضح المصدر أن الدواء الجديد مخصص لعلاج الحالات الشديدة من مرض "كورونا" ، أي في حال حدوث المضاعفات التي يُطلق عليها "عاصفة السيتوكين"، وهي رد فعل التهابي مفرط للجسم على دخول الفيروس، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء، وخاصة أنسجة الرئتين، واشتداد العدوى مع نتيجة قاتلة محتملة".. وأكد أن منع تطور "عاصفة السيتوكين" مهم للغاية في علاج "COVID-19".
 

 


موسكو

روسيا

كورونا

فيروس كورونا

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