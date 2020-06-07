اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد: توريد 4042 طن قمح من المزراعين للصوامع والمطاحن

الأحد، 07 يونيو 2020 12:12 م
محافظ بورسعيد: توريد 4042 طن قمح من المزراعين للصوامع والمطاحن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يتابع حصاد القمح
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن  انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع ومطاحن المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم، 4042 طنا و86 كيلوجرام قمح محلي، وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضى، وارتفاع معدلات التوريد عن العام الماضى، وأكد فى بيان له، على الجهات المسئولة عن استلام محصول القمح بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن هناك لجانا للمتابعة الميدانية من الأجهزة التنفيذية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفورى مع أي مشكلات طارئة قد تظهر  للتيسير على المورين، مؤكدًا على تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فيما يتعلق بأعمال التطهير والتعقيم وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصًا على سلامة جميع العاملين.

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 13858 فدان تشمل منطقة سهل الطينة بواقع 3088 فدان ومنطقة مشروع ناصر والتينة وتضم 1886 فدانا ومشروع شباب الخريجين 1335 فدانا بالإضافة الي جمعيات الاستصلاح الزراعي التي تضم 7569 فدانا  بزيادة عن العام الماضى 2019 والتى بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالى 12604 أفدنة.

وكذلك زيادة المساحة المنزرعة بالقمح وزيادة انتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة وإجمالى المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 13858 فدانا  بزيادة 1500 فدان عن العام الماضي بمختلف القرى.

 

 


بورسعيد

اخبار بورسعيد

توريد القمح

حصاد القمح

عادل الغضبان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

البنك الدولى يشيد بمنظومة التعليم فى مصر خلال كورونا : تقوم على الابتكار

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"الصحة العالمية" تنشر إنفوجراف لخطوات التخلص من الكمامة منعا لعدوى كورونا

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

"فيفا" يبشر الأهلي بالانتصار فى صراع النجم الساحلي والصفاقسي

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب أقطية بشمال سيناء

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

الكنيسة تقيم اليوم قداسا استثنائيا بحضور 6 كهنة فى عيد العنصرة

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

ارتفاع حاد فى درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

ارتفاع حاد فى درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة