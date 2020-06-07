محافظ بورسعيد: توريد 4042 طن قمح من المزراعين للصوامع والمطاحن

بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع ومطاحن المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم، 4042 طنا و86 كيلوجرام قمح محلي، وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضى، وارتفاع معدلات التوريد عن العام الماضى، وأكد فى بيان له، على الجهات المسئولة عن استلام محصول القمح بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن هناك لجانا للمتابعة الميدانية من الأجهزة التنفيذية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفورى مع أي مشكلات طارئة قد تظهر للتيسير على المورين، مؤكدًا على تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فيما يتعلق بأعمال التطهير والتعقيم وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصًا على سلامة جميع العاملين.

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 13858 فدان تشمل منطقة سهل الطينة بواقع 3088 فدان ومنطقة مشروع ناصر والتينة وتضم 1886 فدانا ومشروع شباب الخريجين 1335 فدانا بالإضافة الي جمعيات الاستصلاح الزراعي التي تضم 7569 فدانا بزيادة عن العام الماضى 2019 والتى بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالى 12604 أفدنة.

وكذلك زيادة المساحة المنزرعة بالقمح وزيادة انتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة وإجمالى المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 13858 فدانا بزيادة 1500 فدان عن العام الماضي بمختلف القرى.