اليوم السابع
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محافظ المنوفية يوجه باستكمال نواقص المستلزمات بمستشفيات العزل

الأحد، 07 يونيو 2020 06:05 م
محافظ المنوفية يوجه باستكمال نواقص المستلزمات بمستشفيات العزل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات
المنوفية - محمود شاكر

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أكد محافظ المنوفية علي استمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة والتأكيد على متابعة أسر العزل المنزلي وضمان وصول العلاج لهم ورصد أي سلبيات تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وقام صباح اليوم أعضاء اللجنة المشكلة بالمرور علي مستشفي الحميات بميت خلف شبين الكوم للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفي والمسار الأمن لاستقبال الحالات المصابة ، وتبين للجنة أن عدد الأسرة المخصصة للعزل بالمستشفي 74 سرير  و 15سرير بالعناية المركزة كما تبين للجنة انتظام الأطقم الطبية والتمريض وأن المستشفي تعمل  بقوة  686طبيب مقيم وأخصائى وعلاج طبيعى وصيدلى و تمريض وخدمات معاونة وأنه يوجد  200 حالة عزل منزلي  وتم تبليغ الأدارة بالحالات لمتابعتها من خلال الفريق الطبي لحالات العزل ، كما قام أعضاء اللجنة بالإتصال تليفونياً ببعض الحالات للمتابعة والتأكد من صرف العلاج لهم  والاطمئنان علي الحالة الصحية لهم، فيما تم صرف عدد172 شنطة لأسر العزل المنزلى  بدائرة المركز.

 

كما قامت اللجنة بالمرور علي مستشفى الصدر بميت خلف شبين الكوم حيث تبين أن قوة العاملين  بالمستشفى 298 أطباء وتمريض وإداريين وبها عدد115سرير للعزل منها 74خاصين بالحالات الإيجابية وعدد11سرير بالعناية المركزة  فيماتم توزيع 122شنطة علاج  لأسر العزل المنزلى حتى الآن حيث بلغ عدد حالات العزل المنزلى 116حالة.

وأوصت اللجنة بتوفير الكميات الكافية من المستلزمات الطبية ومراجعة الأصناف الواردة من المديرية وضرورة مطابقتها للمواصفات  كما وجهة اللجنة بإعفاء الأطقم الطبية من تكاليف الأشعة والتحليل الخاصة بفيروس كورونا ، كما قام أعضاء اللجنة بالاتصال هاتفيا ببعض حالات العزل المنزلي للاطمئنان عليهم والتأكد من صرف العلاج لهم.

 

وفي سياق متصل قامت اليوم اللجنة المشكلة بالمرور علي مستشفي قويسنا المركزي للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفي والمسار المخصص لإستقبال الحالات المصابة  ، حيث يوجد  بالمستشفي 100سرير مخصص للعزل و14سرير بالعناية، كما تبين للجنة انتظام الأطقم الطبية والتمريض وأن المستشفي تعمل بقوة  365طبيب مقيم واخصائى وعلاج طبيعى وصيدلى و402 تمريض، وقد أوضح مدير المستشفى بوجود نقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقد أوصت اللجنة بإستبدال المقاعد الثلاثية بمقاعد منفصله حتى يتحقق التباعد الإجتماعى، والتنبيه على أمن المستشفى بالتنسيق مع فريق مكافحة العدوى تقليل التزاحم وتنظيم العمل وأوصت أيضا بضرورة توفير المستلزمات والواقيات الشخصية بكميات مناسبة وعمل مخزون إستراتيجى، وسرعة توفير الأدوية المطلوبة لحالات العزل .

 

 

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