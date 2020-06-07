محافظة الجيزة تنعى رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة المتوفى بكورونا

كتب سيد الخلفاوى

نعت محافظة الجيزة ببالغ الحزن والأسي اللواء عادل أبو حديد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد بأحد مستشفيات القاهرة .

وتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص التعازى لمحافظة القاهرة وأسرة الفقيد الراحل والذى كان نموذجاً للتفاني والاخلاص في العمل داعين المولى عز وجل أن يتغمده بوافر رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان

كما نعت محافظة القاهرة، فى وقت سابق اللواء عادل أبو حديد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، قائلة في بيان لها " تنعى محافظة القاهرة ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره رجلًا من أخلص رجالها المرحوم بإذن الله تعالى اللواء عادل أو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة الذى وافته المنية فجر اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا ".

وأضافت المحافظة " ظل الفقيد العزيز يؤدى عمله بكل جهد وإخلاص وتفان حتى اللحظات الأخيرة قبل إصابته فكان مثالًا للقيادة المخلصة الذى يتقى الله فى عمله والمحب والمخلص لوطنه فعاش كريمًا ومات عزيزًا ..نسأل الله العلى القدير أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ".

وأصيب رئيس هيئة نظافة القاهرة اللواء عادل أبو حديد، الشهر الماضى بفيروس كورونا، حيث توجه أبو حديد فور شعوره ببعض الأعراض إلى المستشفى للتأكد من إصابته وظهرت النتائج إيجابية، وتم عزله في أحدى المستشفيات، وتحسنت حالته ولكنه قبل خروجه بأيام قليلة تعرض لانتكاسة حتى وافته المنيه يوم السبت الماضى .