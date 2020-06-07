وصرح وزير الشئون الخارجية التنزانى بالاماجامبا كابودي ، بأنه سيتم وضع المؤن المناسبة في أماكن تسمح بتسهيل تدفق السلع الأساسية مع ضمان عدم تفشى الوباء فى الوقت نفسه .

وأضاف أن السلع الأساسية تتضمن إمدادات طبية ومواد غذائية وأجهزة معالجة غذائية وأدوات زراعية ووقائية ووقود ، مشيرا إلى أن وزراء المجموعة ناقشوا عبر" الفيديو كونفرانس " الجهود المبذولة لمواجهة تزايد تهديد وباء "كورونا " في المنطقة ، وأنهم دعوا الدول الأعضاء إلى استخدام المنتجات الصناعية في المنطقة على قدر الإمكان .

وأكد الوزير أن الوزراء اتفقوا على ضرورة تسهيل عملية النقل عبر حدود دول المنطقة أثناء الجهود الرامية لمكافحة تفشى الوباء ، وأن كافة الدول الأعضاء فى المجموعة وسكرتارية المجموعة تجرى عملية تقييم للآثار الاقتصادية لتفشى هذا الوباء ، حتى يمكن اتخاذ الاجراءات المناسبة للتخفيف من تلك الآثار.

وأعرب عن أمله أن يتم التعافي من هذا الوضع قريبا ، وأن تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية .