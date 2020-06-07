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متحف برادو الإسبانى يعيد فتح أبوابه بعد إغلاق 3 شهور بسبب كورونا.. فيديو

الأحد، 07 يونيو 2020 11:44 ص
متحف برادو الإسبانى يعيد فتح أبوابه بعد إغلاق 3 شهور بسبب كورونا.. فيديو لحظة ازالة الستائر عن متحف برادو
كتب محمد شعلان

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أعاد متحف "برادو" في العاصمة الاسبانية مدريد فتح أبوابه أمام الزوار بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في البلاد، حيث سيعاد افتتاح ثلث مساحة العرض مبدئيا أمام زوار المتحف، الذي يضم أحد أهم المجموعات الفنية في العالم، وسيقتصر عدد الزوار على 1800 في كل مرة، وعرضت وكالة فرانس برس فيديو للحظة إزالة الستائر عن واجهة المتحف الشهير في مدريد وسط تصفيق من المسئولين والعاملين بالمتحف.

متحف برادو أحد أكبر المتاحف الفنية وأبرزها في العالم حيث تضم قاعاته أكثر من 8600 من اللوحات والرسومات والمطبوعات وما يصل إلى 700 تمثال، وتضم صالة العرض 250 عملا، من بينها أعمال فرا أنجيليكو وروجيه فان دير فايدن وفرانشيسكو جويا وبيتر بول روبنز.

لحظة ازالة الستائر عن متحف برادو
لحظة ازالة الستائر عن متحف برادو

 

وفي ذات السياق، أعلن وزير الصحة الإسباني سالفادور إيلا في مؤتمر صحفي الجمعة، تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في مدريد وبرشلونة، اللتين ضربهما الوباء بشدة، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

 

وبدءا من يوم الاثنين، سيسمح للزبائن بتناول الأطعمة والمشروبات داخل الحانات والمطاعم بدلا من مجرد الجلوس في مساحات في الهواء الطلق، كما سيتمكن الأطفال من اللعب في الخارج في أي وقت من اليوم، وليس في فترات زمنية محددة.

 

وعلى جانب آخر، انضم عشرات الالاف من الأشخاص أمس السبت فى مسيرات تضامنية حاشدة دعت فى جميع العالم للتنديد بالعنصرية وعنف الشرطة بعد مقتل المواطن الامريكى من اصل افريقى جورج فلويد فى الولايات المتحدة الامريكية، وتعتبر اسبانيا من الدول الاوروبية التى لا تزال تستمر بها الاحتجاجات حتى اليوم الاحد.

 

وأشارت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إلى إن حوالى 1000 شخص تجمعوا فى حى روتشابيا فى بامبلونا لللتنديد بوفاة جورج فلويد فى 25 مايو فى مينيابوليس، واعربوا عن أسفهم تجاه "العنصرية والهيكلية والمؤسسية".

 

وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر ان مجتمع الأفارقة السوداء والمنحدرين من أصل أفريقي في إسبانيا (CNAAE) تدعو لاحتجاجات فى مايوركا مساء اليوم ، وقالت فى بيان لها "هنا أيضا يوجد عنصرية".


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