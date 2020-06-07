لجنة مكافحة الأمراض المعدية تناقش الوضع الوبائى بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

إستقبل الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لجنة من الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة والسكان، تضم كل من الدكتور محمود مصطفى سعد، ومراقب الأوبئة سامى نور الهدي.

وذلك لمناقشة الوضع الوبائى الحالى بمحافظة الشرقية، والخطط الوقائية بمديرية الشئون الصحية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والحد من انتشاره، ومتابعة بروتوكولات الوزارة فى آليات العزل المنزلى للحالات المصابة بفيروس كورونا، والحالات المخالطة لها، وصرف العلاج اللازم لهم بالمنازل، فى ظل الظروف الإستثنائية الراهنة، كما تم مناقشة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التى أقرتها الوزارة فى التعامل مع الحالات المرضية، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والإجراءات المتبعة لمواجهة هذا الوباء بالمحافظة.

وفى السياق نفسه وجه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، ودعم ومؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفيات، مشيداً بالدور الهام الذى يقوموا به، خلال هذه الأزمة، وفى لفتة طيبة، والشعور النبيل من أصغر متبرع، قام الشاب محمد صبرى فرويله، والذى يبلغ من العمر 15 عام بدعم مستشفى بلبيس المركزى بعدد 10 بدل عزل الفريق الطبى بالمستشفى، هذا وقد قام رجال المجتمع المدنى بدعم مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، بجهاز CBC صورة الدم كاملة، وطابعة خاصة به، بتكلفة تقديرية بلغت 100 ألف جنيه، وقام عدد من موظفى المعمل المشترك بالتعاون مع فنى المعمل بمستشفى حميات الزقازيق بدعم المستشفى بعدد 4 أجهزة نيبولايزر، وقيام الدكتور ناصر الشافعى مدير مستشفى القنايات المركزى بدعم المستشفى 3 أجهزة نيبولايزر، لصالح المرضى بالمحافظة.