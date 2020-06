فيديو ..توجيه تهمة الاعتداء من الدرجة الثانية لشرطيان اعتديا على مسن بنيويورك

تتوالى تداعيات الفيديو الذى انتشر منذ يوم الجمعة الماضى فى الولايات المتحدة لاعتداء ضابطين من شرطة نيويورك على رجل مسن، حيث أعلن مسئولون، اليوم الأحد، أن "جناية" الاعتداء وجهت إلى ضابطين فى شرطة بافالو فى نيويورك، بعدما اتهما، أمس السبت، بالاعتداء على رجل يبلغ من العمر 75 عاماً كان يحتج خارج قاعة "سيتى هول" فى المدينة مساء الخميس الماضى.

WARNING: GRAPHIC CONTENT Video shows two police officers in Buffalo, New York, shoving a 75-year-old man to the ground. The sound of a crack is heard and blood trickles from the man’s head https://t.co/JOGKvPOjoD pic.twitter.com/TBqs4gelmi

وقال المدعى العام فى مقاطعة إيرى، جون جيه فلين، للصحفيين بعد استجواب الشرطيين، أمس: "ضابطا الشرطة تخطيا الحدود والقوانين، ووظيفتى تقتضى محاكمة الذين ينتهكون القوانين، بشكل واضح وبسيط.. وأعتقد أن الشرطيين خالفا التوجيهات والقوانين"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "العربية".

يشار إلى أن الضابطين هما بحسب الادعاء، كل من آرون تورجالسكى، البالغ من العمر 39 سنة، وروبرت مكابى، البالغ من العمر 32 سنة، وقد دفع كلاهما ببراءتهما من تهمة الاعتداء من الدرجة الثانية، وكان الرجلان أوقفا عن العمل دون أجر، يوم الجمعة، بعد أن صور طاقم تلفزيونى الواقعة فى الليلة السابقة قرب انتهاء الاحتجاجات، إلا أن جميع أعضاء فريق الاستجابة للطوارئ، التابع لإدارة شرطة بافالو الـ57، استقالوا فى وقت سابق، رداً على تعليق الإدارة عمل الضابطين.

يذكر أن الفيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل ووسائل الإعلام فى الولايات المتحدة، وأظهر رجلا مسنا يقع أرضا بعد أن دفعه أحد عناصر الشرطة، وسال الدم من رأسه، فى حين قال عمدة بافالو بايرون براون، إن الرجل المدعو "مارتن جوجينو"، كان عنصرا مشاغبا حاول أن يعمل على زيادة عدد الحشود وقد طلبت منه القوى الأمنية أكثر من مرة المغادرة ولم يفعل، وأضاف: "أبلغت بأن الرجل كان يحرض المحتجين، ويحاول إثارة الجماهير".

There is no excuse for police brutality, but it looks like the old guy that Buffalo PD roughed up was looking for trouble. Another protester says he was looking to get punched in the face and that he even brought a helmet. pic.twitter.com/j47TElsvwV