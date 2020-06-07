اليوم السابع
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فرقة كورية جنوبية تتبرع بمليون دولار لحركة بلاك لايفز ماتر لدعم احتجاجات امريكا

الأحد، 07 يونيو 2020 01:12 م
فرقة كورية جنوبية تتبرع بمليون دولار لحركة بلاك لايفز ماتر لدعم احتجاجات امريكا احتجاجات أمريكا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت شركة (بيج هيت إنترتينمنت) لرويترز اليوم الأحد إن فرقة (بي.تي.إس) الكورية الجنوبية الشهيرة تبرعت بمليون دولار لحركة (بلاك لايفز ماتر) "حياة السود مهمة" لدعم الاحتجاجات الأمريكية ضد وحشية الشرطة.

وكتبت الفرقة المكونة من سبعة أعضاء على حسابها على تويتر يوم الخميس أنها ضد العنصرية والعنف مع وسم (بلاك لايفز ماتر).

وقالت (بي.تي.إس) "نحن نقف ضد التمييز العنصري. ندين العنف. أنت وأنا وجميعنا لدينا الحق في أن نلقى الاحترام. سنقف معا".

وانتشر الوسم بين محبي الفرق الموسيقية الكورية، لتبدأ موجة جديدة من التبرعات تحت وسم لنماثل المليون.

وشجع هذا التفاعل قاعدة المعجبين بفرقة (بي.تي.إس) من الشباب على الدعوة لجمع مليون دولار، لمضاهاة المبلغ الذي أعلنت الفرقة تبرعها به.

كانت الفرقة الموسيقية علقت في شهر أبريل جولتها العالمية بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وتعكس الاحتجاجات العالمية المتصاعدة الغضب المتزايد بشأن معاملة الشرطة للأقليات العرقية، والذي أثاره مقتل جورج فلويد في 25 مايو أيار في مدينة منيابوليس الأمريكية بعد أن ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه.

 


كوريا الجنوبية

احتجاجات

جورج فلويد

احتجاجات امريكا

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