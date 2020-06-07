اليوم السابع
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خالد صلاح
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غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات إقناع المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما

الأحد، 07 يونيو 2020 08:42 ص
غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات إقناع المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما النتيجة

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قام " اليوم السابع" باستطلاع آراء قرائه تكثيف حملات إقناع المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع بالبلازما لعلاج المصابين فى سؤال بعنوان: هل تؤيد تكثيف حملات إقناع المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع بالبلازما لعلاج المصابين ؟

 

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 93% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم تكثيف حملات إقناع المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع بالبلازما لعلاج المصابين

فى حين أجاب 7 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

وكانت مراكز الدم الإقليمية المخصصة للمتعافين من فيروس كورونا للتبرع بالبلازما قد بدأت فى استقبال الراغبين فى التبرع، على أن تخضع الكميات المسحوبة منهم للفحص والتحليل الكامل قبل حقنها فى المصابين بكورونا خاصة الحالات الحرجة.

 

وكانت وزارة الصحة والسكان قامت بتحصيص 5 مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافيين من كورونا، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا.

 

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن وجود مجموعة من المعايير والشروط المتعلقة بتبرع المتعافين من فيروس كورونا بالبلازما، أولها وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وثانيها سحب 2 مسحة سلبية كدليل على تعافي المصاب، وثالثها مرور 14 يومًا على المتعافى من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أى أعراض أخرى للفيروس.

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المتعافين من كورونا

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