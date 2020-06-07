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عودة 11 مصنعا للعمل بعد الإيقاف لمخالفة إجراءات الحماية من كورونا بالعاشر

الأحد، 07 يونيو 2020 02:01 م
عودة 11 مصنعا للعمل بعد الإيقاف لمخالفة إجراءات الحماية من كورونا بالعاشر كورونا
كتب: مدحت عادل

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عادت المصانع التي تم وقفها يوم الخميس الماضي إلى العمل مرة أخرى، بعد انتهاء مدة الإيقاف والبالغة 48 ساعة، والتي لم تلتزم بتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمدينة العاشر من رمضان الصناعية وبلغ عددها 11 مصنع، وذلك وفقا للجان التى تجرى زيارات دورية يوم الخميس الماضي.
 
وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن اللجنة العليا المشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية ووزارة القوى العاملة، لها أحقية وقف المصانع غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية المطلوبة للحماية من الفيروس لمدة 48 ساعة لحين استيفاء الضوابط اللازمة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة في زيارات يومية إلى كافة المصانع على اختلاف اختصاصاتها للتأكد من ضوابط حماية العمالة في المصانع لاحتواء انتشار الفيروس، خاصة أن المنطقة الصناعية بالعاشر تستقبل عددا كبيرا من العمالة الموزعة بين عدد كبير من المحافظات.
 
وأضاف أيمن رضا، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة عقدت أمس اجتماعا مع محافظ الشرقية عبر الفيديو كونفرنس من أجل متابعة كافة نتائج الحملات على المصانع، مشيرا إلى أن اللجنة لا تعمل يوميا دون توقف.
 
وتعتبر مدينة العاشر من رمضان أكبر مدينة صناعية في مصر وأقدمها، وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العاشر من رمضان نحو 400 كيلو متر مربع، ويتردد عليها نحو 500 ألف عامل يوميا وهم مغتربون من محافظات أخرى أغلبها وأغلبهم من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.
 
وشكلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، لجنة عليا من أجل إدارة الأزمة منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا المستجد في مصر وحتى الآن، برئاسة هيئة التنمية الصناعية وممثلي وزارة القوى العاملة، وعضوية جمعية مستثمري العاشر من رمضان، من أجل مراقبة ومتابعة تطبيق المصانع لإجراءات الوقاية من الفيروس بين العاملين، ومن أهمها تخفيف كثافة حافلات نقل العمالة إلى 60% فقط لضمان الحفاظ على العمالة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات وتطهير الأيدي وخطوط الإنتاج.

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فيروس كورونا

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