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طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع حاد بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء

الأحد، 07 يونيو 2020 10:43 ص
طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع حاد بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء حالة الطقس
كتب ــ محمود راغب

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موجة حارة تتعرض لها البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث تشهد حالة الطقس بالبلاد ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة اليوم الأحد وغدا الاثنين يعقبه انخفاض طفيف بالحرارة يوم الثلاثاء .
 
طقس اليوم الأحد:
 
يشهد اليوم الأحد ارتفاع حاد فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة.
 
كما يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة، وليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.
 
 
طقس غد الإثنين: 
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا ، والرياح معتدلة.
 
ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الرشقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وشمال الصعيد يكون الطقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين ، العظمى بالقاهرة الكبرى 37 درجة والصغرى 19 درجة، والوجه البحرى العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.
 
 


 

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