اليوم السابع
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طبيب بالأقصر يعلق لافتة على منزله: لدينا اشتباه كورونا.. عفوا ممنوع الزيارة

الأحد، 07 يونيو 2020 02:04 م
طبيب بالأقصر يعلق لافتة على منزله: لدينا اشتباه كورونا.. عفوا ممنوع الزيارة اللافتة تزين منزل الطبيب الأقصرى
الأقصر – أحمد مرعى

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وضع الدكتور عبد الباسط إدريس مدير إدارة الجودة بإدارة القرنة الصحية السابق غرب محافظة الأقصر، على باب منزله لافتة مكتوب عليها: "تنبيه يوجد لدينا حالة اشتباه كورونا.. عفوًا ممنوع الزيارة.. اتصالكم يكفينا نسألكم الدعاء"، وذلك عقب الاشتباه بإصابة شقيقه الأكبر بفيروس كورونا.

وفى هذا الصدد صرح الدكتور عبد الباسط إدريس مدير إدارة الجودة بإدارة القرنة الصحية السابق غرب الأقصر، أنه تم رصد الاشتباه فى إصابة شقيقة بفيروس كورونا منذ 7 أيام تقريبًا، وتوجه به لمستشفى القرنة لعمل مسحة له للتأكد من إيجابية أو سلبية حالته، ولم يستطيع عملها، فتوجه به لمستشفى فى محافظة قنا وتم عمل المسلحة له والتأكد من إيجابية حالته، وتم عزله داخل مستشفى بقنا، وحاليًا يقوم بعمل اللازم والتدخل لفحص والدته وباقى أفراد أسرته للتأكد من إيجابية أو سلبيه حالتهم الصحية.

وأضاف الدكتور عبد الباسط إدريس فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه قرر على الفور تركيب تلك اللافتة على بوابة منزله لحماية الجيران ولكى يكونوا حريصون على حياتهم خلال التعامل مع أسرته، وهو يقوم بعمل عزل منزلى للأسر ويتابع حالتهم لحين إجراء الفحص اللازم لهم والمسحات وعزلهم حال استدعاء حالتهم ذلك الأمر، مؤكدًا على أنه قرر نشر الصورة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لإزالة فكرة التعصب والتشدد فى التعامل مع مصابى كورونا، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال التعامل اليومى معهم، حيث أنه قرر رفع الحرج عن أهله وجيرانه، حيث أن عادة أهالى القرى فور معرفة وجود مصابين يزورونهم فى المنزل وغيرها من العادات.

وأوضح الدكتور عبد الباسط إدريس، أنه أبدى أهالى قريته التجاوب والدعم الكبير له ولأسرته خلال فترة العزل، وقام جميع أحباؤه ومعارفهم بالاتصال بهم تليفونيًا للاطمئنان على صحتهم أولًا بأول، مؤكدًا على أنه قام بالمشاركة مؤخرًا فى المبادرة التى أطلقت بالأقصر لمتابعة حالات العزل المنزل، حيث كتب على صفحته بالفيس بوك: (أنا الدكتور عبد الباسط إدريس صيدلى مسؤول قسم إدارة الجودة بإدارة القرنة حاليا، ونظرا لكثرة وانتشار حالات كورونا وصعوبة توفير أماكن للعزل بالمستشفيات، أنا مستعد بإذن الله أن أتابع أى حالة كورونا معزولة ف البيت عن طريق عرض الإشاعات والتحاليل ووصف العلاج وطرق الوقاية وكيفية التعامل معها فى أى وقت وذلك عن طريق الماسنجر أو الواتس اب، وأتمنى من زملائى الأعزاء أن يتبنوا الفكرة لمساعدة أهالينا، وأسأل الله العظيم أن يرفع عنا الوباء والبلاء والغباء).

لافتة ممنوع الزيارة لدينا حالة كورونا
لافتة ممنوع الزيارة لدينا حالة كورونا

 


الاقصر

طبيب يعلق لافته لمنع زيارة منزله

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