اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 01:23 م
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ضبط 7متهمين بحوزتهم أسلحة ومخدرات و 792 هارب من أحكام بأسوان

الأحد، 07 يونيو 2020 01:05 م
ضبط 7متهمين بحوزتهم أسلحة ومخدرات و 792 هارب من أحكام بأسوان حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال  الساعات الماضية  لتحقيق الانضباط فى الشارع ،ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، و نجحت خلالها في ضبط عدة قضايا وتمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم ، من ضبط  7 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة

و تمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط  7 متهمين بترويج المواد المخدرة وتم التحفظ علي المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 5 قطع سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (2) كيلو جرام و750) جرام حشيش تم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية  المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.

من ناحية أخرى وفي مجال تنفيذ الأحكام  شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ،وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

تضمنت الجهود ضبط  792 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط  154 هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط  33 هارب من جنح الحبس المستأنف .

 كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 420 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 181 محكوم عليهم في جنح المخالفات وتم ضبط (4) محكوم عليهم في قضايا  جنايات وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وأسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

 

 


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